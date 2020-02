Sanidad recomienda no viajar al norte de Italia para contener la expansión del coronavirus en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido tras la celebración de un Consejo Interterritorial extraordinario por el coronavirus, en el que ha revisado el protocolo sanitario a seguir junto a los representantes de las comunidades autónomas. En la reunión se ha ampliado lo que se considera 'zonas de riesgo': ya no solo es Wuhan (China) sino también Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur y cuatro regiones del norte de Italia (Véneto, Emilia Romagna, Lombardía y Piamonte). Por tanto, el ministro recomienda a los ciudadanos no viajar a estas zonas "en caso de que no sea imprescindible", una medida que califica "de sentido común" y encaminada a "la prevención", que es su "objetivo principal".

No es una "prohibición", ha recalcado, pero "si se va a viajar por placer" a esos lugares, es mejor no hacerlo, de acuerdo a los criterios de los técnicos que asesoran al Ministerio. En Italia ha habido ya más de 200 infectados y once fallecidos desde que se desató un brote de COVID-19 (nombre científico del coronavirus) el pasado viernes. A los ciudadanos españoles que están ahí, o en Corea del Sur, Irán, Japón, Singapur o China, les indica simplemente "que atiendan a las autoridades sanitarias", y no se les van a realizar controles específicos en los aeropuertos españoles.

Que se amplíen las zonas de riesgo también implica que, si una persona ha estado en una de esas zonas en los últimos 14 días y presenta síntomas gripales, aunque sean leves, "debe acudir a un centro sanitario" como medida de prevención, y se pondrá en marcha el protocolo para "casos sospechosos". Aunque se emita la recomendación de no volar a los países enumerados, el Gobierno no se plantea cerrar fronteras ni prohibir viajes. Eso "no es eficaz", sostuvo ya este lunes Illa, y así lo respalda también la Unión Europea.

El ministro y los consejeros territoriales también han redefinido lo que es un "caso sospechoso", y a partir de ahora se analizarán como tales también a las personas que estén ingresadas con neumonía "de origen desconocido" para descartar o no coronavirus, al margen de que hayan estado o no en territorios de riesgo. Es decir, si alguien tiene una infección respiratoria grave que no conoce bien cómo ha comenzado, le será tomada una muestra para laboratorio.

En estos momentos en España hay tres positivos: un matrimonio italiano en Tenerife, y una mujer también italiana y residente en Barcelona que había viajado recientemente a su país. El ministro entiende que haya "preocupación", sobre todo tras el brote en un Estado casi vecino, cree de hecho que "casi sería insensato no tenerla". Pero pide a su vez "confianza" para un Sistema Sanitario "potente" y "preparado" para una situación así como lo es el español. Illa recalca que todos los casos en nuestro país hasta ahora han sido "importados", es decir, no se ha producido ningún contagio dentro de nuestras fronteras sino que todos han venido de turistas europeos, por lo que hasta ahora la contención está siendo exitosa: "No hay transmisión comunitaria acreditada hasta el momento". En cuanto a la gravedad, la Organización Mundial de la Salud situó la letalidad del virus fuera de Wuhan en un 0,7%, y casi todos los fallecidos tenían otras patologías paralelas o avanzada edad.

Como extra en los protocolos de prevención, Sanidad va a duplicar las reuniones diarias de la comisión de seguimiento (serán una por la mañana y otra por la tarde a partir de ahora), y a reforzar los sistemas de detección precoz. Es esto último lo que se ha demostrado más eficaz "para la contención" y para evitar la propagación, fase en la que ahora se encuentra el país. También se va a continuar con la política de proporcionar información en puertos y aeropuertos, y de "total transparencia", anunciando cada caso siempre que sea positivo en una de las dos pruebas PCR de laboratorio (una en el centro hospitalario al que acuda el paciente y otra de confirmación con muestras en el Centro Nacional de Microbiología) que se realizan cuando se investiga a un paciente.