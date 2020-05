Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El presidente de la junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado las imágenes que se han visto esta mañana en el recinto ferial de Ifema. El acto, que pretendía ser un homenaje a los sanitarios que han estado en la primera línea de batalla frente al coronavirus, se ha convertido en un mitin político protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Bien haríamos los políticos de este país en no asistir a ninguna celebración mientras aún acumulamos contagios y fallecimientos. Es obsceno. Dejemos que lo celebren los que estuvieron por vocación", ha criticado vía Twitter el político socialista. "Lo nuestro es una obligación. Me da la sensación de que no hemos aprendido nada", ha añadido.

En el cierre del hospital Ifema, que el Gobierno regional vende como la joya de la corona de su gestión frente al Covid-19, no se ha respetado el distanciamiento social según las imágenes que se han podido ver del acto.

Aquí, más información sobre lo ocurrido en Ifema.