Varios voluntarios sacan cientos de kilos de plástico del Nilo en tres horas

Más de 200 personas salieron hoy al rescate del Nilo para quitar en apenas tres horas cientos de kilos de plástico que se habían acumulado en las orillas y la superficie del río a su paso por la capital de Egipto.

Voluntarios y pescadores locales montados en 30 embarcaciones sin motor zarparon en la mañana para retirar residuos de las aguas del Nilo, en una acción en la que otros voluntarios se encargaron de asear las orillas, según indicó a Efe Mostafa Habib, de la plataforma Very Nile, organizadora de la iniciativa.

Con las manos y redes, los voluntarios retiraron el plástico y los residuos que se mezclan con las algas y los nenúfares del río, un material que navega por el Nilo hasta que se asienta en una orilla para esperar a una lenta muerte de más de 500 años de descomposición, según Greenpeace.

Además, los residuos atrapan a cangrejos y peces, que tienen que ser rescatados.

Según Habib, en apenas tres horas se llenaron alrededor de 1.000 bolsas de dos kilos con plásticos.

Habib señaló que la actuación fue planeada hace cinco meses para "proteger el mayor patrimonio de El Cairo junto con las pirámides".

El proyecto surgió con el apoyo de dos centenares de voluntarios, la ONG ecologista Greenish y trabajadores relacionados con el medio, como los servicios de taxi que navegan por el río o los pescadores.

Ahora la intención del grupo es continuar limpiando el río mensualmente desde la capital hasta Asuán, en el sur de Egipto.

"Lo más importante es hacerlo de manera sostenible", afirmó Habib, quien explicó que está en estudio la idea de incorporar "embarcaciones provistas de redes y accionadas a pedales, de modo que no requerirán combustible".

"Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con el Gobierno, que no participa en esta campaña pero al menos nos ha dado su apoyo", argumentó Habib, al subrayar, no obstante que "los voluntarios no pueden hacerlo solos".

En su opinión, limpiar el Nilo es "una necesidad", ya que supone la "principal fuente de contaminación" de las zonas que riega y del mar en la zona.

Amr Yasser, estudiante universitario de 20 años, fue uno de los más de 200 voluntarios que, equipado con una red, botas y guantes, se han dedicado a llenar bolsas con botellas, cartones y todo tipo de objetos acumulados en las orillas del Nilo.

"Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo porque el Gobierno no lo va a hacer", dijo a Efe Yasser, quien dijoó que, desde que lo conoce, el Nilo siempre ha estado sucio y el Gobierno "nunca hizo nada".

"El problema es que a la gente no le importa y tira cualquier cosa al río, es un problema de educación", lamentó Yasser mientras mostraba las más de 20 bolsas de basura que llenó con sus compañeros en apenas una hora.

Más allá de la acción de hoy, en Very Nile saben que sanear las aguas del río más famoso de Egipto pasa por "cambiar la mentalidad de los egipcios con acciones como esta".

"Cuando la gente vea cuánto plástico hemos recogido en tres horas y cuántos voluntarios han participado, lo van a valorar. Van a ver que no requiere tanto trabajo y creo que más gente se va a subir al carro", aseguró el responsable de Very Nile.

"Lo más importante es educar a la gente. Por eso pretendemos dar charlas por todas las escuelas y universidades de la capital", aseguró Habib.

