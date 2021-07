Colau critica el "toque de queda informal" que deben asumir los ayuntamientos

Barcelona, 13 jul (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este martes a la Generalitat que las medidas para frenar los contagios de COVID-19 sean claras y ha criticado que las restricciones anunciadas ayer son un "toque de queda informal" que traslada la responsabilidad de vigilancia a los ayuntamientos.

"Pedimos a la Generalitat que haya claridad. No puede ser que si la Generalitat de momento ha descartado pedir el toque de queda, de alguna forma, haga un toque de queda informal y traspase la responsabilidad a los ayuntamientos, que no tenemos medios suficientes para llevar esto a la práctica", ha remarcado Colau en declaraciones a Catalunya Ràdio, que ha pedido al Govern saber "qué se puede hacer y qué no se puede hacer".

La Generalitat anunció ayer nuevas restricciones para contener el aumento de contagios y acordó que todas las actividades, como restauración y cultura, acaben en Cataluña como máximo a las 00:30 horas, a la vez que ha pedido a la justicia el aval para limitar las reuniones a diez personas, por los "pésimos" datos de la quinta ola, ante la que estudian impulsar un nuevo toque de queda.

Asimismo, el ejecutivo catalán ha recomendado a los ayuntamientos que restrinjan los accesos, entre las 00:30 y las 06:00, en espacios públicos que se puedan convertir en puntos de encuentro y reunión, como parques y playas, para evitar "botellones".

Ante esto, Colau ha señalado que el cierre de actividades no supone un cambio diferencial, pues solo se avanza media hora, y ha recordado que "no está prohibido estar en la calle".

La alcaldesa ha subrayado que colaborarán plenamente en la aplicación de las medidas que acuerden las autoridades sanitarias, pero ha advertido que "el terreno de la recomendación es un terreno de ambigüedad en el que no hay medios suficientes" para llevarlas a la práctica.