El Corte Inglés se niega a difundir un podcast sobre la situación en Palestina grabado en uno de sus espacios

El equipo del podcast 'El hombre que se enamoró de la Luna' ha renunciado a seguir grabando su programa en un espacio cedido por El Corte Inglés en su tienda de Callao (Madrid) después de que la compañía se haya negado a difundir el último episodio, que aborda la situación en Palestina y que se pudo ver en directo a mediados de enero.

Hasta ahora, y gracias a un acuerdo que lleva dos temporadas funcionando, el canal de Youtube de Ámbito Cultural compartía cada uno de los programas. Pero en esta ocasión han decidido no hacerlo, lo que ha llevado a los responsables del podcast a decidir dejar de grabar los episodios en ese espacio. “La censura no debe salir gratis”, aseguran en un comunicado hecho público este fin de semana.

“El argumento para no publicarlo es que el planteamiento del programa está fuera de lugar porque es pro Palestina” detalla el director y presentador del podcast, Pablo Loriente, a elDiario.es tras las conversaciones mantenidas con Ámbito Cultural. “Hemos hecho un programa hablando de genocidio con enfoque de derechos humanos, sin equidistancia y con mucho cuidado. Ámbito Cultural ha tomado una decisión con libertad y nosotros tomamos otra por coherencia”, añade.

El Corte Inglés asegura que no se ha censurado el programa. “No hemos censurado a nadie”, afirman fuentes de la compañía. Estas indican que, desde hace año y medio se ha cedido el espacio al programa y que la empresa de distribución corre con los gastos del mismo, “pero no tenemos ningún compromiso de darle difusión”, añaden, aunque reconocen que los anteriores programas sí se difundieron. “Son ellos los que lo cuelgan”, matizan. Fuentes de la compañía sí admiten que, en este programa en concreto, “se iba a tratar el tema cultura en Palestina y no fue así”.

En el episodio participaron la periodista Olga Rodríguez, el cantante y compositor Marwán, además del fotógrafo Bruno Thevin, el periodista Xavier Aldekoa o el rapero El Chojín.

Olga Rodríguez también ha denunciado públicamente la decisión de “ocultar el programa, no emitirlo en su canal, donde siempre emiten todos”. Las cuestiones problemáticas para Ámbito Cultural fueron “las fotos de entierros del colectivo de mujeres fotoperiodistas Fotos por Palestina o el 'viva Palestina libre' de Marwan, cuyo padre es palestino”, asegura Rodríguez a elDiario.es, aunque aclara que las razones nunca se comunicaron a los invitados por parte de Ámbito Cultural.

“Me preocupa qué líneas rojas se están poniendo a este tema en determinados espacios y si estas llegan o no a estigmatizar discursos o posicionamientos pro derechos humanos. Porque toda defensa de los derechos palestinos –incluido el recordatorio de la ilegalidad de de la ocupación– es señalada como una toma de partido inapropiada cuando no lo es. Es una cuestión informativa y una mínima cultura de derechos humanos”, añade.