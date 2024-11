Es hora de pensar en los niños

Ha pasado ya una semana desde el desastre de la DANA y aunque la emergencia más básica continúa es hora de ir pensando en los niños, que como tantas otras veces son el eslabón más débil de esta crisis. Quizá sea un problema secundario, quizá no, pero el caso es que siete días después de las inundaciones la Generalitat Valenciana no tiene un plan educativo para el alumnado que ha visto cómo sus colegios se convertían en un amasijo de objetos y lodo.

La Conselleria de Educación ha comunicado que hay 22 municipios sin servicio (aparte de otras tres pedanías de València), pero se limita a explicar que esta semana no habrá clase. Directores y profesores que han visto algunos de estos colegios aseguran que es muy optimista limitarlo a esta semana porque hay algunos centros absolutamente destruidos y que hace falta un plan ya. Lo único que ofrece Educación de momento es que quien quiera puede ir a otro centro, pero se lo tienen que gestionar las familias por su cuenta. El Govern no pone transporte ni medios, allá cada uno.

Y, claro, no ha caído muy bien. “Entendiendo la dificultad de organizar algo, no puede ser que no haya ningún plan para los niños”, lamenta Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya. Urge, nos cuenta este representante, poner en marcha alguna alternativa para sacar a los pequeños del lodazal. Llevan una semana en la que solo ven barro, muerte y destrucción, y eso, advierten los expertos, les puede causar un trauma con el tiempo.

Hay motivos de todo tipo para retomar la actividad escolar, y el menor de todos ellos es el educativo. Pero los niños necesitan socializar, jugar, tener una apariencia al menos de normalidad. “Lo más importante de todo en este momento es darles una sensación de seguridad”, resume la psicóloga infantil María Bilbao. Eso y escucharles, que en su idioma puede ser ponerles un folio delante para que dibujen o recrear situaciones que les ayuden a entender lo que está pasando. Ante todo mucho amor y comprensión. Un grupo de psicólogos de València ha elaborado una guía para ayudar al alumnado, por si te resulta útil.

Los sindicatos también están molestos con Educación. No les ha informado de nada y hay profesores que no saben cómo actuar. Justo ayer por la tarde, por fin, ha convocado a toda la comunidad educativa a una reunión, que será el miércoles. Ocho días después. Como resumía un director, “se ha puesto en marcha antes la comunidad educativa que la Conselleria”.

Veremos qué sale de esa reunión, porque la labor por delante es ingente y mover a unos cuantos miles de estudiantes de centro va a ser complicado. Hay que organizar espacios, transporte, profesorado, comedores e incluso seguros escolares. Os lo contaremos en su momento. Mientras, aquí os dejo el artículo en el que os contamos cómo está la situación (educativa siempre en este boletín) en la Comunitat Valenciana y paso a contaros otras cosas, que aunque sean todavía más pequeñas también están pasando.

Esta semana hemos hablado de...

Padre e hijo, contra el desconocimiento del franquismo de los jóvenes. José A. Martínez Soler y Erik Martínez Westley, padre e hijo, han publicado a cuatro manos Franco para jóvenes, un libro con el que pretenden remediar un mal endémico del sistema, del que ya os hemos hablado aquí alguna vez: por extraño que parezca, el franquismo apenas se estudia en los colegios e institutos. Las causas son varias y no caben en este espacio, pero es una carencia notable. Suerte para ellos con esta iniciativa, falta hace.

¿Adiós a que la IA te haga los deberes? Malas noticias para los estudiantes: un equipo de trabajadores del laboratorio DeepMind de Google ha generado un algoritmo de muestreo capaz de aplicar marcas de agua al texto generado por su herramienta de IA, para hacerlos reconocibles. Basta tener el software asociado y este reconocerá el origen del texto.

Ni Selectividad única ni competencial. Meses de retraso, protestas y ruido, mucho ruido después, las comunidades autónomas han pasado del Gobierno y su propuesta (¡Real Decreto!) de Ebau para acabar proponiendo, en la mayoría de los casos, una prueba muy parecida a las de años anteriores. En la mayoría de regiones no hay atisbo de preguntas competenciales, y en las del PP ni siquiera han cumplido su propia palabra de poner una prueba “común” en todas ellas. Y mientras, el Ministerio se pone de perfil con que nadie cumpla sus normas. Aquí te dejo un análisis más detallado de lo que está pasando con la Selectividad.

Para subir nota

Un profesor en Euskadi cobra hasta 620 euros más que uno en Catalunya o Asturias. Eso concluye UGT en un estudio sobre las diferencias salariales entre los docentes por comunidad autónoma. La distancia, y según el caso no es poca, como se ve en el ejemplo del título de este breve, se debe normalmente a los complementos que paga cada gobierno autonómico, así que si eres un agraviado ya sabes. Aquí un artículo sobre el tema, y aquí el enlace a la web de UGT, donde puedes consultar el informe entero.

¿A qué edad se debe tener el primer móvil? Una duda recurrente entre las familias y que, además, no siempre se puede manejar a voluntad. La presión de grupo provoca que los pequeños quieran tener móvil en cuanto lo tiene un amigo, y siempre hay algún padre o madre que se adelanta y desata la gran discusión. Aquí tienes datos para tomar una decisión informada a partir de lo que dice la ciencia.

Las familias gallegas, contra la digitalización que pretende la Xunta. Un 70% de los padres y madres tienen una opinión negativa sobre el programa de digitalización del Gobierno gallego, E-dixgal. Te dejo los detalles sobre el estudio, realizado por la Confederación de AMPAs, pero la noticia me lleva a pensar en lo que está sucediendo en las aulas con la tecnología. Se rechazan los móviles, que se han prohibido, pero se implementan programas de digitalización que en muchas ocasiones consisten en pasar del libro en papel al digital, sin mayor valor añadido. Y, claro, las familias rechazan esto, que ven que no aporta nada. Necesitamos darle una vuelta a esto, más temprano que tarde.

Muchas gracias por llegar hasta aquí, especialmente en estos días en los que parece que hablamos de cosas aparentemente menores en relación a todo lo que está pasando.

Mucho ánimo a todos.

¡Hasta la semana que viene!