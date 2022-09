Ignacio Escolar: “Gracias a los 60.000 socios y socias que nos permiten que seamos libres”

“Me gustan más los países que dependen de las instituciones que aquellos que dependen de héroes”. La frase es de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, y sirve para explicar los primeros diez años de un periódico que nació en 2012, cuando más arreciaba la crisis económica, en plena era de la austeridad, con el periodismo en una espiral de cierres de cabeceras, Eres y despidos. En aquel momento diabólico para la profesión un grupo de periodistas decidió montar su propio diario tras hacer un diagnóstico sobre lo que de verdad peligraba en el oficio.

Solo pierden su voz aquellos que se resignan a estar callados

Saber más

“No estaba en crisis la forma de contar historias, lo único que estaba en crisis era cómo hacer que el periodismo fuese un trabajo remunerado, no un hobby a tiempo parcial, sin que la manera de pagarlo contamine la manera de trabajar la redacción. No innovamos en la manera de contar las noticias, innovamos en la manera de hacerlo pudiendo ser libres. En otros medios tenían menos margen de maniobra”, cuenta una década más tarde Escolar en el Nueva Economía Fórum, un espacio de debate que invita cada semana a personalidades de la política, la economía y los medios de comunicación.

De ese diagnóstico nace el modelo de elDiario.es y también la metáfora de los héroes y las instituciones. “Un medio independiente no tiene que ver con echarle más narices ni con ser más valientes, la razón por la que nos ha ido bien es porque hemos construido una pequeña institución, que se define como independiente, pero no por ser muy valientes nosotros, somos rentables y una de las peculiaridades es que los dueños somos los que trabajamos allí, somos 27 accionistas y la mayoría de las acciones están en manos de los periodistas”.

En esa “pequeña institución” que pretende ser elDiario.es y que tiene órganos de dirección, la mayoría absoluta del Consejo de Administración está sentada cada mañana en las reuniones donde se deciden los temas informativos. Aparte de la autonomía empresarial, la segunda pata del modelo es la financiación del medio, donde la mitad de los ingresos, 10,8 millones en el ejercicio de 2021, parten de los socios, 60.000 lectores que han decidido pagar por algo que podrían leer gratis.

“Si tu primer cliente es el lector, tendrás más incentivos para seguir a ese lector en mayor medida que si dependes de dos o tres anunciantes, o de algunas administraciones”, recordó Escolar, ante un auditorio donde estaba sentado el presidente del Senado, Ander Gil, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, el de Consumo, Alberto Garzón, la de Educación, Pilar Alegría, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victorial Rosell, el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, las portavoces autonómicas de Más Madrid Mónica García y en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, la líder regional de Podemos, Alejandra Jacinto, junto a los líderes de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, además de directivos de empresas y medios de comunicación.

En el salón del hotel Ritz de Madrid, Escolar contó los inicios de elDiario.es, cuando era poco más que un blog, con doce personas, incluido el departamento comercial, y “había más secciones que periodistas”.

Hoy son más de 200 empleados, incluidos 70 fuera de la redacción central, ediciones en 15 comunidades autónomas (la siguiente en abrirse será Asturias, durante los próximos dos meses) y una redacción en Buenos Aires. “Lo hemos hecho sin endeudarnos, hemos querido ser prudentes en la gestión, porque sabíamos que ahí está la independencia editorial”, ha remarcado Escolar, quien ha anunciado que durante las próximas semanas la empresa presentará sus cuentas del ejercicio 2021 que recogerán un beneficio bruto de 1,5 millones de euros.

A lo largo de la hora que duró la conferencia, donde fue presentado por la directora de Contenidos de la Cadena SER, Montserrat Domínguez, la primera jefa de Escolar en Tele 5 en 1998 que recordó cómo ya entonces insistía en el cambio que Internet iba a suponer para el periodismo, el director de elDiario.es, repasó la historia del medio, los planes de futuro y dio respuesta a las preguntas que los asistentes iban planteando.

Sobre la línea editorial del medio, Escolar ha querido subrayar que la de elDiario.es “es progresista, pero no partidista”: “Todos los medios de comunicación del mundo eligen de qué hablan y eso es decidir, si hablas de la crisis climática o de los resultados de las empresas, de la Bolsa de Valores o de la cesta de la compra, y eso tiene que ver con su visión del mundo. El pecado y el error que algunos medios pueden cometer, y es posible que a nosotros también nos haya pasado, es tratar un tema de una manera o de otra en función de quién sea el protagonista”.

La garantía, ha dicho, es “tener autonomía para servir a los lectores, que aceptan que leerán noticias que no le van a gustar y que les pueden resultar incómodas, pero saben que es la redacción la que toma las decisiones de esta forma”. A lo largo de la exposición ha dado las gracias a los socios y socias que apoyan el proyecto, 60.000 en la actualidad, tras perder 3.000 en los últimos meses como consecuencia de la inflación, y ha querido subrayar la diferencia entre ser socio de elDiario.es y ser suscriptor de algunos medios de la competencia.

“Nosotros siempre le hemos llamado socios, porque un suscriptor es alguien que se apunta porque no le queda más remedio si quiere leer, nuestros socios podrían leerlo gratis, nos pagan para que existamos”. Y por ese mismo motivo ha explicado que aunque tuvo ofertas para vender la cabecera no lo ha hecho ni tiene expectativas de hacerlo. “Me vi obligado a convertirme en editor, para no tener esas injerencias económicas que se producían en las redacciones. No me veo en la expectativa de vender elDiario.es, la razón es tomar esas decisiones con independencia”.

Ha elegido la noticia del máster falso de Cifuentes, como uno de los momentos más complicados de esta década, cuando la dirigente del PP lo denunció a él y a la periodista Raquel Ejerique, que destapó el escándalo, y pidió para ambos siete años de cárcel por revelación de secretos.

Preguntado sobre si considera necesario que los Parlamentos legislen sobre la prensa, el director de elDiario.es ha advertido sobre el uso que se puede hacer de esas regulaciones en el futuro, como ya están haciendo algunos gobiernos autoritarios en Europa. Sí se mostró tajante Escolar sobre la necesidad de reformar la ley de prensa, porque la actual, “está firmada por ese periodista que amaba la libertad que se llamaba Francisco Franco”. El director de elDiario.es ha recordado que aquella norma daba todo el poder a los directores puesto que estos tenían que estar facultados por la dictadura. “Cuando llegó la democracia retiró la necesidad de que un director contase con la aprobación del Gobierno, pero dejó todo lo demás. ”Estaría bien una ley de prensa de la democracia“, concluyó.

Sobre el futuro, Escolar, quien repite que “los mejores años de elDiario.es están por llegar”, se muestra optimista y considera una “noticia estupenda”, que los principales periódicos hayan optado por un modelo de pago, porque lleva a que los lectores exijan “mejor periodismo y mejor información”. El director de elDiario.es ha dado por superado el debate sobre papel o Internet y ha concluido que más allá de razones sentimentales, se ha demostrado ya que “un periódico digital hace lo mismo pero mejor, más rápido y más barato”.

En el cierre de su intervención, Escolar quiso agradecer a quienes han hecho posible esta primera década de elDiario.es: a los fundadores y a la redacción que ha trabajado todos estos años en hacer un periodismo de calidad. El cierre de su intervención lo dedicó a quienes hacen posible con sus aportaciones este proyecto periodístico: “Gracias, a los 60.000 socios y socias que permiten que seamos libres”.