La incidencia escala hasta los 368 casos y las hospitalizaciones crecen con fuerza durante el fin de semana

La tasa de incidencia media en España ha escalado hasta los 368 casos por cada 100.000 habitantes durante el fin de semana, mientras el viernes esa tasa era de 316 casos. Además, hay que tener en cuenta que debido a un "problema técnico" ni Catalunya ni Baleares han notificado datos nuevos, con lo que la realidad de la pandemia será seguramente peor. Sí se nota este agravamiento en las hospitalizaciones, que crecen casi un 25%. La tasa de ocupación pasa del 6,6% al 8,2%. Durante el fin de semana unas 800 personas requirieron hospitalización, cifra que se suma a las algo más de 3.000 que ya recibían asistencia hospitalaria. Si bien es cierto que se parte de cifras bajas (no comparables a los momentos de mayor presión asistencial), la tendencia muestra un fuerte incremento de las hospitalizaciones, con casi un 42% de incremento en los últimos siete días.

Desde el viernes, además (y a falta de los datos de Catalunya y Baleares) se han registrado 33.932 nuevos contagios y 17 fallecimientos con coronavirus. Los nuevos contagios se reparten como sigue: Comunitat Valenciana, 6.616; Andalucía, 5.879; Castilla y León, 4.542; Madrid, 4.150; Galicia, 2.051 y Euskadi, 1.793.







En cuanto a la incidencia acumulada entre los jóvenes, los datos ofrecidos este lunes por Sanidad no son comparables en términos estadísticos con los del viernes. Sanidad ha ponderado el total de las cifras de incidencia por franjas de edad como si en Catalunya y Baleares hubiese sido de 'cero casos' cuando, en realidad, esas comunidades no han ofrecido sus actualizaciones por un problema técnico. Así, las incidencias en jóvenes 12 a 19 años (725 casos) y de 20 a 29 (792 casos) que hoy ofrece Sanidad no tienen valor estadístico ni sirven para hacerse una idea de la evolución de este indicador. El viernes pasado esa tasa superó la barrera de los mil casos tras escalar 136 puntos en un solo día.

Las comunidades llevan desde la semana pasada buscando aplicar nuevas medidas ante la escalada de nuevos contagios a causa de la variante delta. Es el caso de la Comunitat Valenciana. La Justicia ha avalado el toque de queda en 32 localidades de la región por la explosión de contagios. También se limitan a 10 las reuniones sociales. El objetivo: evitar el colapso en los centros de atención primaria.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



En la otra cara de la moneda está Aragón, cuyo Tribunal Superior de Justicia ha anulado las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno argumentando que no consta una relación directa entre la hostelería y el nacimiento de los nuevos brotes.

Otra cuestión para tener en cuenta es lo sucedido en Catalunya, que ha registrado un crecimiento de contagios inédito en Europa y desde este lunes estrena nuevas medidas: no podrá haber reuniones de más de diez personas y los bares tendrán que echar el cierre a las 00:30 horas.

La vacunación en Fuente: Ministerio de Sanidad (datos actualizados a )

Casi el 75% de los mayores de 40 años, con la pauta completa en España

El 74,9% de los mayores de 40 años ya están vacunados con la pauta completa, esto es, 20,2 millones de personas. El total de la población a vacunar mayor de 40 años es de algo más de 27 millones.

En estos momentos, según los datos distribuidos este lunes por el Ministerio de Sanidad, ya se han administrado 47,7 millones de vacunas. El 59% de la población cuenta con al menos una dosis y el 45,9% tiene la pauta completa. El Gobierno quiere lograr que el 70% de los ciudadanos estén vacunados antes de que acabe el verano.

En términos porcentuales, Asturias, Andalucía o Catalunya son las comunidades que más inyectan (97,4%, 96,3% y 94%), mientras que Madrid sigue a la cola. Solo Madrid y Melilla no han logrado inocular más del 90% de las vacunas recibidas, se sitúan concretamente en el 86,9% y el 89,5%.