El otro exceso de la burbuja inmobiliaria: más de 200.000 viviendas en zonas inundables en el Mediterráneo

Cuando empieza a llover en Los Alcázares, la gente corre a tabicar las puertas y se lleva los coches a las afueras. Esta localidad está emplazada en la costa del Mar Menor, en Murcia, una de las zonas cero de las anegaciones en España. En la última década ha sufrido hasta cinco episodios graves de riadas. “Aquí la gente ve un pueblo, una lluvia y una inundación”, resume Santiago García, que preside una plataforma cuyo nombre dice mucho del temor de los alcacerenses: Stop Inundaciones.

La España inundable: más de un millón de viviendas se levantan en zonas de riesgo

Más

Pese a su emplazamiento, Los Alcázares, igual que otros muchos municipios en España, ha vivido su mayor expansión urbanística en las últimas décadas, especialmente durante la burbuja inmobiliaria. Solo en las provincias que dan al Mediterráneo, epicentro de este boom de la construcción, desde 1990 se han construido 226.000 inmuebles en zonas de riesgo medio de inundación, un volumen mayor que en el resto de la península, según los cálculos elaborados por elDiario.es.

Los Alcázares: zona cero de las riadas Imágenes de distintas inundaciones ocurridas en el municipio de Los Alcázares entre 2016 y 2022 2016 Inundaciones en diciembre de 2016 2019 Inundaciones en diciembre de 2019 2020 Inundaciones en enero de 2020 2022 Inundaciones en septiembre de 2022 Fuente: vídeos oficiales de servicios de emergencia, Europa Press, EFE

En los Alcázares, su población se ha doblado a lo largo del siglo XXI de los 7.500 a los 19.000 habitantes. De las casi 14.000 nuevas viviendas construidas desde la década de los noventa, 3.598 están en perímetros anegables, un 26%.

Pero el mapa pueblo a pueblo de la España inundable permite aflorar otros ejemplos de núcleos urbanos que se han expandido en zonas inundables en las últimas décadas. En Daimús, en València, el 93% de la vivienda reciente, 3.743 casas y pisos, descansan dentro de ese perímetro. En Esterri d’Àneu, en el Pirineo de Lleida, son 678 nuevos inmuebles (el 90% de la nueva construcción). Y Salobreña (Granada), uno de los pueblos más castigados por el temporal Gloria en el Mediterráneo andaluz, tiene en esa situación 2.467 viviendas recientes (el 50%).

La burbuja inmobiliaria en zonas inundables Mapa de las zonas inundables en cuatro municipios que crecieron durante el boom de la construcción Los Alcázares (Murcia) Construido antes y después de 1990 en zonas inundables Daimús (Valencia) Construido antes y después de 1990 en zonas inundables Salobreña (Granada) Construido antes y después de 1990 en zonas inundables Oropesa del Mar (Castellón) Construido antes y después de 1990 en zonas inundables Fuente: Catastro, Ministerio de Transición Ecológica

Expansión urbanística sin regulación

Los expertos consultados atribuyen la voracidad constructiva sobre zonas inundables a la falta de una regulación clara, que dejó vía libre a ayuntamientos y comunidades autónomas para edificar. No fue hasta 2007 que se adaptó la normativa europea sobre zonas inundables; el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables no estuvo listo hasta 2010, y el concepto de Zonas de Flujo Preferente, que conlleva más restricciones en cuanto a la urbanización, es de 2016.

“Es evidente que se ha construido mal debido a la falta de un marco regulatorio claro en terrenos que son muy jugosos y donde se pueden obtener grandes beneficios”, sostiene Luis Mediero, ingeniero especializado en hidrología de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). “Cuando las zonas inundables no están bien delimitadas, si viene una burbuja inmobiliaria su ocupación aumenta por la presión urbanística”, coincide Alfonso Pérez-Morales, profesor de Geografía de la Universidad de Murcia y autor de varias publicaciones sobre riesgos de inundación en la Región de Murcia.



Las viviendas en riesgo de inundación Porcentaje de viviendas construidas en zonas inundables sobre el total en cada municipio. Haz click para ver los datos de la provincia Desliza para ver el mapa Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, Catastro

Sofía Pérez, experta en gestión de riesgos y técnica de Protección Civil en la región de Murcia, se muestra algo más prudente. “Decir si se ha construido demasiado en zonas inundables es difícil. Lo que sí puedo decir es que cuando se ha hecho, no siempre se ha hecho bien, sin tener en cuenta el peligro, ocupando zonas de intenso desagüe”, apunta Pérez. “En el litoral mediterráneo hay pueblos que se dejan caer directamente sobre ramblas secas y al final el agua acaba sacando sus escrituras”, constata. “¿Ocurrió de forma intencionada? Quizás fue mero desconocimiento”, sopesa esta experta.



Los Alcázares (Murcia) Número de viviendas construidas en cada década en zonas inundables y fuera de riesgo Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros, Catastro



El 6% de vivienda reciente del Mediterráneo

Según los datos recabados por este diario, el porcentaje de viviendas construidas en zona inundable en las 12 provincias que dan al Mediterráneo ha sido siempre superior al del resto de España. En la década de la burbuja –la década de los 2000–, el 6,1% de inmuebles edificados en el levante español están en riesgo de inundación, por el 4,5% a nivel nacional. En Murcia, la comunidad que más terreno inundable tiene, el 14% se construyeron en zona inundable en esa década.



Se construye más en zona inundable en el Mediterráneo Porcentaje de edificios construidos durante cada década que están en zonas inundables, en toda España, en el Mediterráneo y en Murcia Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros



El tremendo ‘boom’ urbanístico del litoral mediterráneo ha supuesto que el 41,1% de las viviendas en zonas de influencia de riadas o subidas del nivel del mar sean posteriores a 1990 –por un 38,5% si se cuenta todo lo construido, en inundable o no–.

En cuanto a las grandes ciudades que más se han expandido en perímetros inundables en los últimos años, no suelen diferenciarse mucho de las que ya estaban enclavadas en esos perímetros de riesgo. La ciudad de Murcia, la capital de provincia más vulnerable, construyó 30.000 casas y pisos en estas zonas desde los 90, exactamente la misma cifra que en toda su historia, lo que equivale al 29% del total de inmuebles.

Valladolid, por su parte, es el ejemplo contrario. Su expansión urbanística sobre terrenos anegables pertenece a la época del desarrollismo de los 60 y 70. En aquel período, el 30% de sus nuevas viviendas se levantaron en esas áreas, por un 15% si se coge como período el posterior a 1990.

¿Qué ocurre en Los Alcázares y el Mar Menor?

Tras la gota fría de septiembre de 2019, uno de los peores temporales de la historia de España y que dejó descargas de récord en municipios de Murcia y Almería, el Consorcio de Compensación de Seguros desembolsó en indemnizaciones hasta 471 millones de euros en todo el país. Los Alcázares, con 7.500 solicitudes de reparación, fue el segundo pueblo más afectado, por detrás de Orihuela. La magnitud de la inundación se observó incluso en las imágenes de satélite. Las obtenidas por este diario del sistema Copernicus muestran además cómo las áreas anegadas esos días coinciden con los perímetros dibujados por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Las inundaciones del Mar Menor Imágenes de satélite de las inundaciones de la DANA en Murcia en septiembre de 2019 Imagen satélite Con zonas inundables Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, Copernicus, foto de Europa Press (112)

Hoy Los Alcázares es un pueblo “totalmente transformado”, asegura su alcalde, el socialista Mario Cervera. En los últimos años, relata el edil, se han destinado los impuestos de los vecinos a múltiples rehabilitaciones vinculadas a las riadas y a obras de prevención. En el municipio confluyen varias ramblas –La Maraña, Casas Blancas, La Sala y Cobatillas– que están habitualmente secas y que suelen desbordarse cuando llueve aguas arriba. Es lo que ocurrió en noviembre de 2016, cuando la escorrentía volcó con fuerza el barro hacia el casco urbano y penetró en 1.000 viviendas y 1.500 vehículos.

En la siguiente gran inundación, en septiembre de 2019, cayeron hasta 200 litros por metro cuadrado en tan solo cinco horas: “Se inundaron coches y casas de zonas que dábamos por seguras, fue terrorífico”, recuerda el presidente de Stop Inundaciones, “los daños materiales dejan un pueblo lleno de barro, con un daño psicológico importante”.

En esa ocasión, el alcalde Cervera, del PSOE, se enfrentó al desastre de la DANA tras apenas dos meses al frente del Ayuntamiento. Una semana antes de las precipitaciones, el consistorio tuvo que realizar trabajos de previsión de emergencia para avisar a los vecinos de lo que podía ocurrir y de que tomaran medidas, al tiempo que se suspendieron las clases en los centros educativos. “En la noche del 12 para el 13, comenzó a llover de manera importante y en torno a la 6 de la madrugada, en toda la Región teníamos puesta la alerta roja por las lluvias”, relata. El agua llegó de los municipios más altos del entorno, como Murcia o Torre Pacheco. Doce horas después del inicio de las lluvias, Los Alcázares quedó sumergida. Que fuera de madrugada, apunta el alcalde, pudo contribuir a que no se lamentara ningún fallecimiento.

Tanto desde el Ayuntamiento como del Gobierno central y regional se han puesto en marcha en los últimos años medidas para frenar las inundaciones. Pero desde Ecologistas en Acción alertan de que el pueblo costero aún se enfrenta a numerosos retos para dejar atrás el agua y el barro. “Es un pueblo pegado a la línea de costa, en esta zona interior hay muchas ramblas y ramblizos. Es normal, el Mar Menor es el final de una cuenca hidrográfica de 120.000 hectáreas”, analiza Pedro Luengo, portavoz de la asociación. “El problema es que Los Alcázares está justamente en una de las principales ramblas de este sistema hidrográfico”, insiste.

Para el geógrafo Pérez-Morales, la historia urbanística de los Alcázares es un “ejemplo de lo que no se debe hacer”. “El municipio creció durante las décadas anteriores con un planeamiento que no supo insertar debidamente la red hidrográfica”, sostiene. Y no han ayudado, añade, las transformaciones agrícolas en zonas de interior. “Se han ido ocupando cauces para la actividad intensiva y esto ha provocado que la escorrentía aumente de forma desorganizada, lo que hace que la zona inundable sea mayor e impacte en poblaciones como los Alcázares”, señala.

La zona del Mar Menor es uno de los “puntos negros” para las inundaciones de toda la península, recuerda Sofía Pérez. A la topografía muy llana donde resulta difícil distinguir los cauces se le suma la notable urbanización y también la intensa actividad agrícola, que ha alterado el paisaje y sus ríos. “Ahora el agua ya no va por donde quiere, sino por donde puede”, resume esta técnica de Protección Civil.

Pérez-Morales elaboró hace unos años un estudio sobre otros municipios de la zona, como Mazarrón, en la Región de Murcia, o Calp, en la provincia de Alicante, que también han padecido a la vez un crecimiento exponencial en las últimas décadas y problemas de inundaciones. La investigación, que publicó junto a otros dos colegas de la Universidad de Murcia en la revista científica The Journal of Flood Risk Management, identificaba un aumento de las pérdidas económicas en España en las últimas décadas debido a inundaciones y llegaba a la conclusión de que solo se puede deber a una razón: una mayor exposición, es decir, el crecimiento de pueblos y ciudades en zonas inundables.

Los dos pueblos analizados por Pérez-Morales, Mazarrón y Calp, son municipios de la costa que han multiplicado su población en los últimos 40 años. El primero, que ha crecido de los 15.000 a los cerca de 30.000 habitantes entre 1990 y la actualidad, levantó 2.311 de sus nuevas viviendas en zona inundable, un 13% del total. Calp, con una evolución demográfica parecida, construyó el 19% de sus viviendas recientes en esas áreas, un total de 2.247.

Además, el estudio señalaba una “tendencia alarmante”, y es que la mayoría de los inmuebles que se han construido en las últimas cuatro décadas en estas dos provincias estaban en zonas inundables de riesgo elevado (el período de retorno de 10 años). Una realidad que, con todo, ha avanzado en paralelo al despliegue de medidas para mitigar los efectos de las inundaciones, como por ejemplo los tanques anti tormenta en ciudades como Alicante o las actuaciones para evitar el desborde de ríos como el Segura, alrededor de cuya cuenca viven unas 400.223 personas en riesgo medio de inundación (según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura).

-----------------------------------------------

El planeta, en un momento crítico

Inundaciones, incendios incontrolables, sequía, récord de temperaturas… La crisis climática es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes a causa de la acción humana. Para explicar esta realidad compleja, y su enorme repercusión social, política y económica, necesitamos un periodismo fiel a los hechos e independiente de los grandes intereses corporativos.

Es urgente combatir el negacionismo climático e informar sobre el problema de las emisiones contaminantes, el deterioro de los espacios naturales, la extinción de especies y las iniciativas a favor del medioambiente.

Si te preocupa el futuro del planeta, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca, porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es