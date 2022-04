El Papa pide a los obispos españoles “colaboración total” con las víctimas de abusos, “que son el centro de todo”

El Papa ha pedido a los obispos españoles “acompañar a las víctimas, que son el centro de todo, y colaborar en todo, que es lo que queremos, y sobre todo prevenir para que estas cosas no vuelvan a suceder”. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ejerció de portavoz tras la reunión que la cúpula episcopal (Omella, Osoro y Argüello) mantuvo esta mañana con Francisco en el Vaticano y que sirvió, como adelantó elDiario.es, para “conocer las exigencias de las víctimas de abusos y el papel que está llevando a cabo la Iglesia española”.

Pese a que la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal se empeñó en hacer creer a todos que se trataba de un encuentro preparado con antelación, lo cierto es que Omella solicitó la reunión tras encontrarse con las víctimas de la asociación Infancia Robada, a las que prometió llevar al Papa sus reivindicaciones.

“Hemos hablado, evidentemente, de los abusos. De cómo lo estamos tratando, y el Papa nos ha animado a seguir en este camino”, sostuvo Omella. Por espacio de una hora, la cúpula de la CEE habló con Bergoglio sobre el drama de la pederastia en España, así como otros retos, como el de las migraciones, la España vaciada y la evangelización, así como de la guerra de Ucrania, aunque el peso de la conversación giró en torno al papel de la Iglesia en el tema de los abusos.

“Ya sabéis que está lo del defensor el Pueblo, por otra parte la comisión de Cremades & Calvo-Sotelo, externa a la CEE”, explicó Omella. Sobre este punto, el cardenal de Barcelona insistió en que “siempre hemos hablado de una colaboración con todo el mundo. Lo otro, si entrar a formar parte o no, estamos pendiente de que la constituya (la comisión de Gabilondo), sus objetivos y metodología”. Pese a ello, Omella mostró “la actitud abierta de colaborar, pensamos siempre en escuchar, colaborar y acompañar a las víctimas. Todo lo que se pueda ayudar, fantástico”.

El Papa está bastante informado de lo que sucede en España, pese a lo que los obispos “le hemos comentado lo poco que sabemos de la comisión y su metodología”. Bergoglio “escuchó con interés, e hizo sus aportaciones en sentido positivo”. Para Omella, la auditoría de Cremades “puede servir para otros países, es original. No es la metodología de Alemania ni la de Francia, queremos ayudarles para que lo hagan bien”.

Sobre un posible viaje a España, el presidente de la CEE apuntó que “el Papa reflexiona mucho, le dejamos pensar, a ver si decide pronto. Nosotros estamos deseando que venga, Santiago le espera con los brazos abiertos, y Cataluña también, por el año ignaciano. Le hacemos la oferta, y el Papa sigue reflexionando”.

También apuntaron reflexiones sobre la guerra de Ucrania y la posible visita papal a Kiev y Líbano. “El Papa lleva la preocupación de la guerra, lo está diciendo continuamente, su deseo es poder ir a esos países de periferia y dolor, para acompañar. Ojalá pueda ir”. Como anécdota, Omella le preguntó por su rodilla. “Y meha dicho: solo el primer paso, después del primer paso, todo se lleva. Así que creo que está dispuesto a ir donde haga falta”.

Finalmente, los obispos se enteraron por la prensa de la paternidad del obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, que acaba de ser padre de gemelas: “¿Ayer fue padre? No me he enterado. Que sea un buen padre y que acompañe bien a sus hijos y los eduque bien”

