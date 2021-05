Piden no abandonar el diálogo ni negar desaparecidos en protestas en Colombia

Bogotá, 28 may (EFE).- Instituciones colombianas pidieron este viernes, cuando se cumple un mes del comienzo de las protestas en el país, que los diálogos entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro (CNP) no sean abandonados, y que no se niegue la desaparición de personas durante las manifestaciones.

Este viernes, cuando miles de personas han salido a las calles en una nueva jornada de paro nacional (huelga), la Defensoría del Pueblo insistió en que es indispensable levantar más de 2.600 bloqueos en carreteras y ciudades, condición del Gobierno para continuar hacia una negociación, y trabajar para lograr acuerdos que permitan encontrar soluciones prontamente.

Colombia completa hoy un mes de manifestaciones sociales que han derivado en la crisis más profunda de la historia reciente del país con 383 violaciones a los derechos humanos y más de 40 muertos, según los datos de la Defensoría.

BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hizo hoy un llamado a no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas en el contexto de las movilizaciones.

Puntualmente la UBPD solicitó evitar expresiones como "persona no localizada", pues "al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición".

Justamente la Defensoría dijo este viernes que ha activado "192 Mecanismos de Búsqueda Urgente para personas sin ubicar" y de ellos "se ha logrado ubicar a la fecha 69 personas por lo que siguen activos 123 mecanismos de búsqueda".

La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, instó a las autoridades a "cumplir estrictamente con el deber de brindar información, no solamente de las razones de la detención de personas, sino de los lugares a donde son llevados los detenidos".

Además recomendó "permitir el acceso a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los abogados a los registros rigurosos que deben llevarse de personas detenidas".

MANIFESTACIONES PACÍFICAS

Miles de personas volvieron este viernes a las calles de ciudades como Bogotá, en la que hay por lo menos una veintena de concentraciones pacíficas y festivas, así como en Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Cali, donde las manifestaciones continúan activas, aunque con menor intensidad que cuando comenzaron.

Los protestantes han rebautizado las plazas y parques más representativos de sus ciudades y agregado a sus nombres palabras como "resistencia" porque allí se han congregado durante cuatro semanas para manifestarse, como hoy, en contra de la brutalidad policial y a favor de las movilizaciones pacíficas.

Con arengas, cantos y bailes, las calles son nuevamente protagonistas de los reclamos de miles de ciudadanos que exigen que los diálogos, que poco han avanzado, no sigan siendo dilatados, y que el paro nacional deje de ser estigmatizado por la violencia y el caos que sacude al país.