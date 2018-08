El presidente de Portugal visita la zona afectada por el incendio del Algarve

El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, visitó hoy el municipio de Monchique, el más afectado por el incendio desatado hace más de una semana y ya controlado en la región del Algarve, en el sur del país.

Rebelo de Sousa expresó su gratitud a los bomberos de la zona, a los que dijo que no olvida su labor, especialmente teniendo en cuenta que "el verano está aún está lejos de terminar" y existe por ello la posibilidad de tener nuevos fuegos en las próximas semanas.

El presidente, que goza de una enorme popularidad en el país, habló también con varios residentes para conocer los daños causados por las llamas, que han arrasado más de 20.000 hectáreas y destruido al menos 17 casas en Monchique.

A pesar de tratarse de pérdidas muy inferiores a las del año pasado, cuando murieron más de cien personas y resultaron afectadas más de medio millar de viviendas en incendios desatados en junio y octubre, Rebelo de Sousa destacó que el sufrimiento para los afectados es siempre intenso e instó a no comparar situaciones.

"No vale la pena comparar con otros incendios porque eso no significa nada para los afectados", expuso a periodistas el jefe de Estado, quien subrayó que ese tipo de frases "no consuela porque los bienes de cada personas son únicos".

Rebelo de Sousa visita la zona un día después de que lo hiciera el primer ministro luso, el socialista António Costa, acompañado del ministro de Administración Interna (Interior), Eduardo Cabrita, y varios secretarios de Estado de las carteras de Desarrollo, Turismo, Vivienda y Agricultura, para hacer un inventario de los daños.

El incendio de Monchique, desatado el pasado 3 de agosto, fue dado como controlado este viernes por las autoridades, que trabajan ahora en la completa extinción de las llamas, que alcanzaron un perímetro de 100 kilómetros.

Para ello se mantiene en la zona un contingente de 1.140 bomberos, 370 vehículos terrestres y cuatro aviones.