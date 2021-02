Claves de los primeros resultados de la investigación de la OMS en China

La misión de la OMS en China para buscar el origen del SARS-CoV-2 ha arrojado sus primeros resultados. Dos miembros del equipo internacional trasladado a Wuhan y otros dos de la delegación china han comparecido desde la ciudad donde se identificó el primer caso de coronavirus en diciembre de 2019. Peter Ben Embarek, experto en enfermedades animales y seguridad alimentaria de la OMS y Marion Koopmans, viróloga, han hablado en nombre de los 17 investigadores extranjeros que ya llevan un mes en el país, desde que aterrizaron el 13 de enero y guardaron dos semanas de cuarentena en un hotel.

"¿Ha cambiado drásticamente la imagen de la que partíamos? Lo dudo. ¿Nos ha permitido conocer un poco mejor cómo empezó todo? Absolutamente", ha dicho Embarek durante su turno de palabra. Por el lado de China, el jefe de la investigación Liang Wannian ha destacado en todo momento la actitud de colaboración de su país con la OMS antes de adelantar las primeras conclusiones.

Sin pistas del animal que lo introdujo en Wuhan

Si bien partían de la evidencia de que el coronavirus es una zoonosis, una enfermedad infecciosa de origen animal, Liang ha dicho que no han encontrado aún a la especie huésped que lo introdujo en Wuhan. No hay evidencias de que el murciélago o el pangolín fuesen la principal vía de transmisión, según las muestras que han analizado. "El tipo de coronavirus encontrado en esas especies no es idéntico al SARS-CoV-2", ha explicado el experto chino. De la misma forma, la alta susceptibilidad de los gatos y los visones sugiere que hay otros animales que pueden actuar como intermediarios, pero aún continúan las investigaciones en este campo.

No obstante, los portavoces de la OMS han pedido seguir de cerca a las poblaciones de murciélagos porque pueden seguir siendo "reservorios de este virus o de un virus similar", aunque es poco probable que estuvieran en Wuhan en el inicio de la transmisión. Por su parte, Embarek ha confirmado que han mapeado la actividad de todos los puestos de venta que había en diciembre de 2019 en Huanan para intentar encontrar al animal intermediario. Pero partiendo de la hipótesis de que estos huéspedes pueden ser animales salvajes, el científico ha asegurado que aún continúan trabajando en las "complicadas rutas" que pueden llevar a cabo "incluso atravesando fronteras".

El mercado de Wuhan no fue el origen

Otro de los grandes avances de esta investigación a dos bandas ha sido el descubrimiento de que no hay muestras de coronavirus anteriores a finales de 2019 en Wuhan. Todos las señales llevaban al mercado de Huanan como foco principal de la enfermedad, pero Liang ha desvelado que se han encontrado muestras en otros mercados y otras partes de la región simultáneamente. También hubo casos en los que no estuvo relacionado ningún tipo de mercado. Por lo tanto, se puede asegurar que hubo transmisión comunitaria en Huanan, pero no que sea el origen de las primeras infecciones en China.

Por otro lado, los investigadores encontraron muestras infectadas en varias superficies del mercado, lo que les llevó a preguntarse cómo entró el virus por primera vez en ese espacio. Los expertos de la OMS han recurrido a cuatro hipótesis para dar salida a esta cuestión.

Las cuatro hipótesis de trabajo de la OMS

Peter Ben Embarek ha relatado las cuatro hipótesis de las que partía su equipo y las cuales han refutado o confirmado con argumentos científicos en este tiempo. La primera, que el coronavirus saltó directamente desde el huésped animal original al humano; la segunda, que hubo una especie intermediaria y más cercana a la población que hizo de segundo reservorio y provocó que el virus se adaptase mejor; tercera, se introdujo mediante la cadena alimentario o los productos congelados que se venden en los mercados chinos; y, por último, que se trataba de un escape accidental de un laboratorio.

Para tranquilidad de muchos, la última hipótesis ha quedado prácticamente descartada y de hecho no va a ser usada en posteriores estudios. La que más barajan los expertos chinos y de la OMS es la del animal intermediario, pero en sus próximas investigaciones seguirán de cerca las otras dos posibles vías de transmisión al organismo humano.