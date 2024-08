Las redes sociales cargan contra los comentarios sexuales lanzados hacia una actriz española de tan solo 13 años

“Me he metido a los comentarios y me he quedado loco”: así comienza el vídeo que se ha viralizado este fin de semana en Tiktok, que ya ha superado los 1,7 millones de “me gusta”, más de 25.000 comentarios, y casi 68.000 compartidos. En él, el influencer Kappahh (@kappahhh4) denuncia los comentarios sexuales vertidos en un vídeo donde se entrevista a Luna Fulgencio, actriz de 13 años, coprotagonista de la saga Padre no hay más que uno, de Santiago Segura.

El tiktok original, en el que se produjeron los comentarios, era una entrevista a la actriz por parte de Your's Magazine. Éste se empezó a llenar de mensajes como “A la fuerza si no quiere”; “La gente dice de darle unos añitos, pero yo creo que no hace falta”; “Pregunta seria... sí o no, Marino?”; “Ya la estrenaron, seguramente”; “Ya se puede?” o “Dale unos añitos, Juan”. Ante esta situación, la revista se ha visto en la obligación de desactivar los comentarios.

Marian Blanco Ruiz, Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad, además de Investigadora especializada en género, adolescentes, y nuevas tecnologías, explica que comentarios así siempre han existido, pero antes se daban en ambientes que no eran públicos: “Esa realidad de la pornografía infantil y de comentarios puramente misóginos no es algo exclusivo de las redes, sino que son pensamientos que existen y se dan en la vida real. Y tienen unas consecuencias reales, como, por ejemplo, todo el turismo sexual que existe en determinados países con la prostitución de menores o el abuso sexual infantil”. Estos perfiles buscan activamente encontrar a sus iguales y ser reforzados por ellos, afirma. Muchas veces, valiéndose de la sensación de impunidad que provocan las redes sociales.

En este caso se entremezclan dos cuestiones: la cuestión de la pedofilia, junto con toda esa cultura de la violación y todo el machismo mediante el cual que se cosifica y se sexualiza a las mujeres Marian Blanco Ruiz, Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad e Investigadora especializada en género, adolescentes, y nuevas tecnologías

“En este caso se entremezclan dos cuestiones: la cuestión de la pedofilia, de sentir que la edad no es algo que tenga que impedir que se dé una relación sexual, junto con toda esa cultura de la violación y todo el machismo mediante el cual que se cosifica y se sexualiza a las mujeres. Con todo ese imaginario machista de que a las mujeres hay que 'estrenarlas', como se decía en algún comentario, como un refuerzo de la propia masculinidad”, analiza la investigadora.

El debate sobre la protección de los menores

Blanco Ruiz también pone el foco en “sobreexposición de menores” en redes sociales. “Ella es una actriz, tiene una imagen pública y era una entrevista sin más, pero pone en evidencia esta parte que creemos oculta de la sociedad, pero que está ahí. Estas personas no solo existen en la deep web, y esto que ha ocurrido reabre el debate de en qué medida estamos protegiendo a los menores en las redes sociales”.

La experta insiste en lo peligroso que puede llegar a ser tener una foto de perfil en WhatsApp de nuestros hijos o compartir vídeos de ellos en las vacaciones. “Pensamos que no conocemos a nadie así, pero los datos oficiales hacen pensar”. La Fundación ANAR (2020) realizó un estudio que muestra un aumento alarmante en los casos de abuso, multiplicándose por cuatro en la última década, y alcanzando un 20,5% en los últimos cinco años, atribuido al uso de nuevas tecnologías como el grooming y el sexting. En 2022 se presentaron 954 denuncias por delitos sexuales a través de la red que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente, según datos del Ministerio del Interior. Organismos como Save the Children llevan años exigiendo, a través de informes como “Por una justicia para la infancia, de 2023”, que se tomen medidas como la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia o la creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia.