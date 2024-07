Con la “operación bikini” pegada a las caderas

Con la misma probabilidad, o sea el 100%, de que en verano hace calor llegan los comentarios sobre el cuerpo. Da igual los años que tengamos, la “operación bikini” se nos pega como un chicle a las caderas, al culo, a los brazos y a la tripa. Hay quien, con buen ojo comercial, se atreve a convertirlo en un eslogan publicitario para vender operaciones de pecho– “cambiando el panorama de las playas” – aunque la cosa acabe regular.

Emulando las palabras de Pedro Sánchez, el negocio de la cirugía estética en España va 🚀como un cohete🚀. En 2021 se registraron en España 204.510 operaciones, un 215% más que en 2013, según los datos más actualizados que tiene la Sociedad Española de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora (Secpre). La edad media de quien decide hacerse algún retoque, especialmente los menos invasivos, es cada vez más baja; y es jugoso apuntarse a la fiesta. Vaya por delante que a esa fiesta va quien quiere y como quiere.

De eso va el asunto del que quiero hablaros esta semana: de cómo el negocio se ha ido un poco de las manos.

Dos mujeres inmersas en procesos judiciales contra quien las operó tras sufrir daños físicos y psicológicos nos contaron sus historias para este reportaje.

📄“Cuando llegué a urgencias con el pecho infectado me dijeron que me habían intervenido en una clínica pirata, que habían llegado otras chicas antes igual que yo. Entré en pánico”, nos contó Stephanie Vásques. La directora de la clínica que la operó en Málaga, Nikki Reina, fue detenida junto a dos de los médicos unos meses después de su cirugía acusados de lesiones. Quedaron en libertad.

📄Matilde Padín demandó al centro que la operó en Cartagena tras someterse a una decena de operaciones de pecho porque no le cerraba la herida. Al final, terminó intervenida por la sanidad pública. “La persona que me recibió fue una comercial. Quedamos, me hizo el dibujo de cómo iba a quedar y me pidió las nóminas para financiar la cirugía. Primero, venderte el producto. Las pacientes somos dinero”.

💉En España pueden hacer cirugía plástica todos los cirujanos especialistas, pero también cualquier “otro especialista quirúrgico en el ámbito de su especialidad”. Esto abre la puerta a que oftalmólogos, otorrinos, urólogos, ginecólogos o traumatólogos realicen intervenciones de este tipo. Pero este no es el único problema, según la Secpre: “El sector ha convertido en una jungla. Abre clínicas quien quiere, meten a cualquiera y hacen una publicidad agresiva y falsa con precios que no cubren los costes”.

🔴Tal es la situación que el Ministerio de Sanidad admite que se necesita “poner coto” al sector porque “al final quienes lo pagan son los pacientes”. Y la semana pasada sacó a consulta pública un proyecto de reforma para para que estas cirugías solo pueden ser hechas por especialistas, en plástica o no, que tengan las competencias dentro de sus programas oficiales formativos.

🔎El reclamo viene de lejos: en el mandato pasado se aprobó una iniciativa en el mismo sentido a raíz de la muerte de Sara Gómez, una chica que decidió hacerse una lipoescultura (extraer grasa del abdomen para implantarla en los glúteos) y terminó ingresada en la UCI. Un mes después, falleció por los daños causados por la cirugía.

Solo un 14% de las personas que acudieron a la sanidad pública en busca de ayuda por problemas de salud mental consiguieron cita con un especialista en menos de un mes, según el CIS .

. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calificado el talco como "probablemente cancerígeno".

Si son las primeras vacaciones sin tus hijos porque te has separado de tu pareja, quizá este texto te ayuda.

Falta mucho para poder cuidar en casa

👴🏼Una persona con el máximo grado de dependencia reconocido en España (grado III) tiene derecho a una ayuda a domicilio sufragada con fondos públicos de dos horas y media al día.

📟La teleasistencia (lo que muchos conocemos como el “botón”) llega a mucha menos gente de la que debería, pese a que es barato

👵🏼La implantación de los centros de día es testimonial

Con este nivel de servicios públicos, ha avisado esta semana la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe muy interesante, va a ser muy difícil avanzar en la “desinstitucionalización” de los cuidados que propone el Gobierno. Es decir, en trasladar los cuidados de las residencias a los hogares para que las personas puedan permanecer lo máximo en su entorno.

