Sanidad estudia priorizar en la vacunación a la Selección de fútbol, que debuta en la Eurocopa el lunes

El Ministerio de Sanidad llevará mañana a la Comisión de Salud Pública una propuesta para que se priorice en la vacunación frente a la COVID-19 a la Selección española masculina de fútbol, que debuta oficialmente en la Eurocopa el próximo lunes. Lo ha adelantado la cadena COPE y ha podido confirmarlo elDiario.es. La Comisión de Salud Pública es el órgano ministerial en el que están los directores de salud pública de todas las comunidades, y el que está tomando decisiones sobre la estrategia de vacunación. El motivo por el que Sanidad lleva esa propuesta es que se lo solicitó el Ministerio de Cultura y Deportes, capitaneado por el ministro José Manuel Rodríguez Uribes. Fue mediante una carta que recibieron el pasado viernes.

La explicación que da Sanidad también es que se estudia en Salud Pública igual que se hizo con los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokyo, aunque para ese evento se trabajó con "más antelación". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ya hace más de un mes que los deportistas olímpicos y paralímpicos serían vacunados con la vacuna de Pfizer/BioNTech, de dos dosis separadas por 21 días. Sería con un acopio de dosis reservadas para “misiones logísticas internacionales y para el viaje de la familia olímpica”.

El Ministerio de Cultura ha hecho la petición a instancias de la Federación Española de Fútbol, y ha solicitado que a los futbolistas de la Selección se les dé una vacuna de una única pauta, informan fuentes de Cultura. Se les daría por tanto la de Janssen/Johnson&Johnson, el fármaco aprobado de una sola dosis, del que hemos recibido 1,2 millones de dosis. La página del Ministerio de Sanidad sobre vacunas indica que Janssen hace efecto de prevención pasados 14 días de la inoculación, por tanto, incluso aunque se les pusiera inmediatamente después de aprobarse en Salud Pública, los jugadores no debutarían el próximo lunes completamente protegidos frente a la COVID-19 grave. Está demostrado, además, que las vacunas previenen pasar la infección de manera aguda, pero no el contagio, y por tanto no evitan las cuarentenas preventivas si se ha tenido un contacto.

Los jugadores de la Selección son todos menores de 40 años y por tanto no están en grupo de riesgo. En estos momentos, también está compitiendo a nivel europeo la Selección femenina de hockey hierba, y en dos semanas también competirá en el Europeo de Baloncesto la Selección femenina española. Cultura señala a este periódico que tienen muchas peticiones desde muchas otras federaciones, pero por ahora solo entran los olímpicos y la Selección.

“El deporte no sólo es seguro, sino que también es necesario, lo que explica las medidas que se han tomado para proteger a los deportistas. Este proceso de vacunación es una decisión de país ya que los deportistas nos representan”, dijo hace un mes Rodríguez Uribes para justificar la vacunación de, en ese caso, los olímpicos y paralímpicos.La UEFA, organizadora de la Eurocopa (que se celebra este año a lo largo y ancho de todo el continente, no tiene sede central), no ha exigido a las selecciones que sus jugadores estén vacunados para participar. El Comité Olímpico Internacional tampoco. Este último, aunque lo barajó en un principio, finalmente se limitó a establecer un acuerdo con Pfizer mediante el cual se han puesto dosis a la disposición de todos los olímpicos. La UEFA no ha puesto en marcha ningún mecanismo de ese tipo, por lo que para la Selección serían dosis del reparto europeo para España.

En España, la vacunación frente a la COVID-19 es por edades, de mayores a menores. Ya tienen una dosis casi el 100% de los mayores de 60, y la pauta completa cerca del 100% de los de 70. Algunas comunidades comienzan ahora con la franja 40-50, aunque no está completa la 50-60. “La principal prioridad de la Estrategia es extender la vacunación e ir vacunando de manera progresiva a las cohortes descendentes de edad con más riesgo de hospitalización, ingreso en la UCI y muerte”, porque es la edad el mayor factor de riesgo de sufrir la enfermedad, se lee en la estrategia de vacunación nacional, que actualizan el Ministerio, las comunidades y expertos externos. Se han hecho excepciones con los olímpicos y los paralímpicos, y con los trabajadores sociosanitarios, que fueron los primeros junto a los usuarios de residencias en recibir dosis, en enero; con algunos trabajadores esenciales (docentes, militares, policías, bomberos) menores de 60 años, cuando por motivos de seguridad se decidió no vacunar a mayores de 60 con AstraZeneca/Oxford; y con unas 300.000 personas con patologías de mucho riesgo.

Este mismo lunes, se conocía que el capitán de la Selección, Sergio Busquets, ha dado positivo en PCR y no podrá jugar los primeros partidos, quizá nada de todo el torneo. Busquets se encuentra dentro del “grupo burbuja” en el que está organizada la Selección Española. La Selección masculina de fútbol debuta oficialmente el próximo lunes ante la de Suecia, en el estadio La Cartuja, de Sevilla. Antes, este mismo martes tiene un partido preparatorio frente a la de Lituania, pero jugarán los futbolistas sub21 debido a ese positivo de Busquets.