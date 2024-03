Sanidad propone reducir las guardias médicas de 24 horas a 17

La ministra de Sanidad anunció hace tres semanas que pondría fin en esta legislatura a las guardias médicas de 24 horas por ser un “anacronismo que pone el riesgo el descanso, la conciliación y la salud mental”. Este miércoles, Mónica García ha dado más detalles sobre su plan: la idea del Ministerio es proponer una primera reducción hasta las 17 horas sin que haya una reducción en la retribución de los profesionales, según ha avanzado la ministra tras reunirse con una intensivista, Tamara Contreras, que ha recogido 110.000 firmas para poner fin a estos largos turnos.

“Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien y que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23; queremos que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales”, ha indicado la ministra, que ha reconocido también la complejidad de abordar estos cambios porque requieren “una reestructuración del Sistema Nacional de Salud”.

Para llevarlo a cabo, el primer paso es cambiar el Estatuto Marco, una reforma que Sanidad apuesta por hacer este mismo año. “Se va a trabajar con los sindicatos, con las sociedades científicas, con las comunidades autónomas y con todos aquellos actores implicados. Y, a la vez, ver ejemplos de otros países donde yo ya se hace y de lugares de España donde ya han quitado las guardias de 24 horas”, ha informado el Ministerio, consciente de que habrá resistencias.

Sanidad recuerda que España está por encima del número de profesionales por habitante de la OCDE y pone de ejemplo a Suecia como un país que, con menos sanitarios por ciudadano, ha eliminado las guardias de 24 horas. “Dejar de maltratar a los profesionales”, ha dicho la ministra, es el punto de partida para que “no huyan” del sistema.

Los sindicatos y la Organización Médica Colegial creen que el objetivo de reducir las guardias es deseable, pero no ocultan la dificultad. No solo porque la gestión sanitaria corresponde a las comunidades autónomas, sino porque cualquier cambio en este sentido supone una reorganización de cientos de servicios, un aumento de las plantillas y abordar una cuestión que no es menor los complementos que recibe el personal médico por esta función pueden suponer hasta el 30% de sus ingresos.

Un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, publicado hace un año, señalaba que el 80% de los residentes, médicos que están realizando su especialidad, y por tanto en periodo formativo, trabajan más del máximo de horas de jornada laboral establecida por la directiva europea o no descansan lo que deberían.