Los tumores se convierten en la primera causa de muerte en España

Los tumores son ya la primera causa de muerte en España. Un 26,6% de los 433.163 fallecimientos que ocurrieron en 2023 estuvieron relacionados con algún tipo de cáncer, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Es la primera vez que esta enfermedad supera en defunciones a las dolencias del sistema circulatorio porque las muertes relacionadas con tumores han aumentado un 0,2% mientras se han reducido un 5,3% las vinculadas a problemas cardiovasculares.

Las cifras revelan también una reducción de los suicidios –no ocurría al menos desde 2018– en un año en el que la mortalidad cayó en general (un 6,7%) y un ascenso de las caídas accidentales, que ya venían creciendo año a año, hasta colocarse finalmente este año como la primera causa de muerte no natural (externa) en nuestro país desplazando a las autolisis.







El cáncer de pulmón y bronquios sigue siendo el más frecuente –con 22.717 defunciones registradas– aunque no ha variado respecto a 2022; seguido del cáncer de colon –con un 2,3% de fallecidos menos: 10.891–, el de páncreas –un 1,7% más de muertes– y el de mama. De este último tipo de cáncer fallecieron 6.471 personas, pero es el que más descenso de mortalidad registra en relación a 2022: un 3,9%.

Por el contrario, aumentaron un 17% las muertes por neumonía (10.280), si entramos en el grupo de enfermedades respiratorias. Los fallecimientos asociados al coronavirus registraron un descenso en picado: murieron por esta causa 7.885 personas en 2023, un 75,1% menos que un año antes.







Por sexo, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte entre los hombres (17.038 fallecidos), seguidas del cáncer de bronquios y pulmón (16.503) y de las afecciones cerebrovasculares (10.356).Entre las mujeres, en primer lugar está la demencia (14.225 fallecidas), seguida de las enfermedades cerebrovasculares (12.817) y de la insuficiencia cardíaca (11.258).

Cada vez más caídas accidentales

Respecto a las causas externas o no naturales de muerte, la edad es uno de los factores de riesgo que ha empujado la estadística de fallecimientos por caídas desde hace años. 4.018 personas fallecieron tras caerse (un 6,1% más) en 2023 –un 80% con 65 o más años, según los datos de 2022–, mientras 3.952 se quitaron la vida (un 6,5% menos). No obstante, los suicidios siguen siendo la causa más frecuente de fallecimiento no natural entre los hombres (2.952).







Entre los motivos a los que apuntan los expertos para explicar el aumento de caídas con desenlace fatal también están los fármacos. “El consumo de benzodiazepinas, que se utilizan habitualmente para dormir influye en la caída de las personas, especialmente las personas mayores, analizaba en este artículo una portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familia y Comunitaria. Por otro lado, el mayor descenso se registró en las defunciones por ahogamiento, sumersión y sofocación accidental (un 11,8% menos), destaca el INE. El número de fallecimientos por accidente de tráfico también bajó (un 3,6% menos).

El Instituto Nacional de Estadística acredita que la reducción de las defunciones se replicó en cada una de las comunidades autónomas, aunque los descensos más significativos se dieron en Cantabria, Aragón y Castilla y León (del 10,9%, 10,3% y 9,6%, respectivamente). Y los menores en la ciudad autónoma de Melilla (3,5% menos), Cataluña (-4,9%) y Canarias (-5,4%).