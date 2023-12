Uge Sangil: “Ayuso consuma con nocturnidad y alevosía el primer retroceso en derechos LGTBI”

El mismo día de la Lotería de Navidad, la Asamblea de Madrid dará el visto bueno al recorte de las leyes LGTBI vigentes en la comunidad desde 2016. Gracias a la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso, la reforma de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans autonómicas serán aprobadas definitivamente también el mismo día en que se cumple un año desde la primera votación en el Congreso de la ley trans estatal. Ante el rechazo de la oposición y los colectivos LGTBI y tras los amagos de los últimos años, la presidenta madrileña se coloca así como punta de lanza de una ofensiva basada en los planteamientos ultra de la extrema derecha: “Su discurso es el discurso de Vox”, asegura la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ Uge Sangil.

¿Qué supone que finalmente se apruebe esta reforma?

Es un paso atrás en Madrid en los derechos del colectivo LGTBI. Es inconcebible que un gobierno democrático dé marcha atrás en derechos humanos. La mayoría de comunidades han ido aprobando leyes en los últimos años y ampliando derechos, haciendo avanzar en respeto y diversidad, pero este viernes Ayuso consumará el primer retroceso en el territorio español en este sentido y lo que conseguirá es desproteger a las personas LGTBI. Lo hará además con nocturnidad y alevosía, un 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, en una asamblea que ha convocado una sesión extraordinaria y por la vía de urgencia.

¿Qué le parece lo más grave de la modificación de las leyes?

Hay dos cosas muy preocupantes: lo que tiene que ver con la educación y la sanidad, dos ámbitos en los que hay competencias autonómicas. Se intenta de nuevo patologizar la transexualidad, evitando hablar de realidades trans y recuperando el término de personas transexuales. Además, se impide la modificación de documentos administrativos acordes al sexo y nombre de la persona si no ha modificado el DNI y se obliga a los menores a ser evaluados por profesionales de la salud mental intentando volver a patologizarles.

En 2016 el Partido Popular votó a favor de la Ley LGTBI y se abstuvo en la ley trans. ¿Qué ha pasado para que ahora impulse estos recortes?

Se trata de la polarización hacia la ultraderecha. De hecho, Ayuso no tiene la necesidad de unirse a Vox porque tiene mayoría absoluta, pero actúa en línea con los planteamientos de la extrema derecha. Su discurso es el discurso de Vox y habla de los derechos LGTBI equiparándolos con “ideología” o “imposiciones de doctrina”. Le molestan las personas mayores, las personas gitanas o el colectivo LGTBI e intenta borrarnos. No solo lo vemos en Madrid, también en la Región de Murcia y en otros territorios en los que gobierna el PP con la complicidad de Vox. Eso a pesar de que seguramente haya personas del PP que no estén a favor.

La reforma implica que estos menores deberán ser examinados médicamente antes de acceder a tratamientos. ¿Podría ser una forma de darles seguridad?

Es que la identidad de género es algo tan íntimo que solo lo sabe la persona, no necesita de terceros que certifiquen quiénes somos, ni siquiera los niños y niñas, que lo que necesitan son entornos seguros y el acompañamiento de sus familias. Hay quienes en este proceso necesitarán atención psicológica y quienes no, pero hemos estado durante años luchando para que nuestra identidad sea respetada y no considerada una enfermedad.

Siguiendo con el ámbito educativo, la reforma suprime la inclusión de la diversidad LGTBI en el currículo o la previsión de que las bibliotecas cuenten con un fondo LGTBI. ¿Qué efecto tendrá esto?

Al final es un pin parental generalizado y la intención es no tratar la diversidad. Volvemos 50 años atrás, en los que mejor no hablar del tema. Al final esto supone recortar la vida de los menores y jóvenes trans, para los que es tan importante verse reflejados en el ámbito escolar. El riesgo es regresar al silencio y al olvido. Además, el derecho de los menores trans a elegir la indumentaria y las instalaciones que les corresponden en los centros educativos se mantiene, pero se ha añadido que siempre que no se menoscabe el respeto al resto de alumnado y a las normas del centro. En la práctica esto abre la puerta a que no se les permita.

¿Qué intención tienen las modificaciones dirigidas a diluir las medidas simbólicas relacionadas con la visibilidad? Por ejemplo, eliminar el compromiso institucional de conmemorar el 17 de mayo como día contra la LGTBIfobia o colgar la bandera arcoíris.

Creo que ahí hay una intencionalidad clara de invisibilizar, silenciar e ignorar nuestra lucha y nuestra memoria. De hecho, también se suprime la creación del centro de memoria histórica LGTBI. Lo que hay que tener presente es que al colectivo nos tendrán enfrente, reivindicando y poniendo este paso atrás en derechos sobre la mesa.

Algunas de las medidas entran en contradicción con la ley trans estatal. ¿Servirá de alguna manera para paliar los recortes?

En todo aquello que sea competencia educativa y sanitaria poco podemos hacer salvo lo que hacíamos cuando no teníamos ley, que era buscar alianzas, pero en otros aspectos sí, ahí habrá que ver qué vías jurídicas se pueden abrir.

Los colectivos LGTBI llevan años denunciando que en realidad esta es una comunidad autónoma en la que varios preceptos de las leyes no se estaban cumpliendo.

Sí, hablamos de una comunidad en la que había parte de la legislación que no estaba siendo ejecutada ni ha sido aún totalmente reglamentada, pero sí ha supuesto avances en lo educativo y sanitario.

Coincide que este viernes se cumple un año de la primera votación en el Congreso de esta norma, que entró en vigor en febrero. ¿Qué balance hace tras casi un año de aplicación?

Aún falta reglamentar partes de la ley, pero en cuestión del derecho a la autodeterminación creo que el balance es positivo. En algún registro civil hemos tenido algún problema, pero en general los procedimientos de cambio registral han sido bastante acordes a lo que dice la ley y no ha habido la avalancha de hombres que se anunciaba que iba a haber cambiándose el sexo, pero sí ha habido personas trans que han ejercido su derecho. Además, se aducía que se buscaba la seguridad jurídica y se ha demostrado porque se ha parado los pies a quienes han querido mentir.