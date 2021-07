Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:26 h

Más de 60 jóvenes españoles están confinados en un hotel de Malta tras contagiarse de COVID-19 durante un viaje para estudiar inglés. Sus familias denuncian que los estudiantes no están siendo apenas atendidos y que no tienen información sobre su situación. "Los monitores tuvieron que comprarles paracetamol e ibuprofeno porque no les dieron ni eso", explica por teléfono María del Carmen, la madre de una de los estudiantes que se fueron de viaje al hotel Bellavista, en Malta, el pasado 3 de julio a cargo de las agencias de idiomas Sheffield e Interway.

Según cuenta esta madre, los jóvenes coincidieron en el alojamiento con grupos de otros países que, al poco tiempo de llegar, acabaron infectando a la mitad: "Hicieron un cribado y mi hija salió que era positivo, pero a mí nadie me ha dicho que mi hija es positivo, me enteré porque ella me lo dijo", asegura.

Escribe África Gelardo Arrebola