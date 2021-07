Yolanda Díaz reclama unos Presupuestos de 2022 "para la mayoría social" en el inicio de las negociaciones con el PSOE

"Hemos gestionado la peor pandemias. Hemos sobrevivido. Ahora toca dar un paso más, toca agenda social, Presupuestos y políticas públicas para mejorar la vida de las de abajo. Garantizar a nuestras gentes una vida buena. Y no es pedir tanto". Así ha resumido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la posición de Unidas Podemos ante la inminente negociación con el PSOE para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Una negociación que liderarán por la parte socialista la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y por la de Unidas Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quienes arrancarán los trabajos en los próximos días.

Tras una primera mitad de legislatura dedicada a luchar contra el coronavirus y sus consecuencias, en el grupo confederal creen que ya ha llegado el momento de avanzar en el programa que les llevó a la Moncloa. "Los Presupuestos han de servir para desplegar la agenda social del Gobierno. Si no es ahora, ¿cuándo?", se ha preguntado Díaz en su segundo discurso ante el grupo parlamentario de Unidas Podemos que se ha emitido por streaming. "De esta crisis no pueden salir perjudicadas las de siempre", ha zanjado. Y ha reclamado que las cuentas se dirijan a "la mayoría social", que "inunden todo" y que "sean de toda la sociedad".

Yolanda Díaz ha desgranado ante el grupo parlamentario las líneas maestras del proyecto que llevarán a la mesa de negociación con el PSOE. La vicepresidenta ha señalado que los Presupuestos de 2022 deben dar "respuesta a la crisis social, climática y de cuidados" que afrontan los españoles. "Deben ser unos Presupuestos de sentido común, para favorecer a las mayorías sociales, a todo el mundo. Voten a quien voten", ha añadido.

Díaz ha marcado las prioridades que llevarán a la mesa de negociación con el PSOE. Así, ha hablado de unos Presupuestos "para quienes no pueden pagar hoy el recibo de la luz, para quienes no pueden afrontar hoy el alquiler. O para las personas que no llegan a fin de mes". "Son personas de carne y hueso, son nuestra gente", ha dicho. "Tienen que alcanzar, como una lluvia menuda, a todos estos sectores", ha apuntado.

El precio de la electricidad está en máximos históricos, mientras sigue empantanado el cumplimiento del acuerdo de gobierno para revisar algunos aspectos del sector e intentar reducir el coste que tiene la luz para el consumidor. En materia de vivienda, tres cuartas de lo mismo: la ley estatal que negocian PSOE y Unidas Podemos, y que según pactaron las partes debe recoger mecanismos para bajar los alquileres, acumula meses de retraso a los que ahora se añade un cambio ministerial con el que no contaban.

La líder de Unidas Podemos también ha señalado a los jóvenes "que no pueden ni tener un empleo" como uno de los objetivos prioritarios de los Presupuestos de 2022 para que "no decidan tener hijos en función de los apoyos públicos o la familia", sino porque así lo desean o no. En definitiva, "para que tengan futuro, trabajo digno, vivienda, y sus prestaciones reconocidas".

Díaz también ha tenido un mensaje expreso para las mujeres, a quienes los Presupuestos de 2022 deben "decirles que la única forma de trabajar no es la precariedad". Que sean "por y para las mujeres". Que tengan "un marcado acento feminista" con la meta de "completar el estado de bienestar". "Tenemos que resolver la crisis de cuidados desde el planteamiento de la corresponsabilidad", ha apuntado, para concluir con una referencia expresa al convenio 189 de la OIT de las trabajadoras del hogar, pendiente de suscribir y que la también ministra de Trabajo apunta en su propia cuenta de "debes" de esta primera parte de la legislatura.

Yolanda Díaz también se ha referido a "la ingente cantidad de mayores que malviven con una pensión mínima" y al 25% de niños "que está en riesgo de pobreza". "No son cifras, son seres humanos", ha remachado.

Díaz pide "valentía" al PSOE para reformar el sistema fiscal

Uno de los grandes escollos de la negociación serán los impuestos. El Ministerio de Hacienda tiene previsto hacer público en 2022 un informe de un grupo de expertos sobre el sistema fiscal español que, como ha recordado este martes Díaz, recauda siete puntos menos que la media de la UE. Pero desde Unidas Podemos creen que no hay que esperar tanto ya que eso llevaría la reforma que defienden a 2023, año electoral.

La vicepresidenta segunda ha pedido así " ambición, valentía y naturalidad" para revisar "los ingresos públicos" y "modernizar la estructura de ingresos para que se acomode a la relaciones económicas del siglo XXI". Díaz ha citado la Constitución española para concluir que "los que más tienen, más tienen que aportar a las arcas públicas".

"Han de ser los Presupuestos que redistribuyan la renta y los beneficios de los que más tiene. Para eso estamos aquí, para redistribuir la renta y la riqueza", ha señalado Yolanda Díaz.

Transición ecológica "con los trabajadores y trabajadoras dentro"

En una reciente entrevista en elDiario.es, Nacho Álvarez apuntaba que hay elementos como el impuesto mínimo del 15% a las empresas que se podrían poner en marcha inmediatamente, pero retrasaba la imposición de una fiscalidad verde "mientras no garanticemos que existan subvenciones dirigidas específicamente a los colectivos de menor renta" que se vean afectados por la transición ecológica.

En este sentido, Díaz ha reclamado al PSOE afrontar la "crisis climática" con políticas opuestas a las que los socialistas pusieron en marcha en los años 80 y cuyas consecuencias la vicepresidenta conoce de primera mano. "Hablamos de cosas grandes, de una transición justa, con los trabajadores y trabajadoras dentro", ha dicho, frente a "las reconversiones que no sirvieron y que han convertido a comarcas de norte a sur en desiertos industriales, en paradigmas de la desesperación y la pobreza".

Unas cuentas de 2022, ha concluido Díaz, que sirvan "para que nadie tenga miedo". "Miedo de perder el trabajo", de "quedarse solo" y que "garanticen segundas oportunidades".

En la reunión también han intervenido, en abierto, el jefe de Gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, y el propio Nacho Álvarez. Vendrell, que se estrenaba en este tipo de actos, ha reclamado en una breve intervención que Unidas Podemos cuenta con una ventaja en la negociación de estos Presupuestos: que Ciudadanos ya no forma parte de la ecuación. "El punto de partida es la mayoría progresista plurinacional", ha dicho.

Vendrell ha dicho que los Presupuestos tienen que ser "del Gobierno de coalición", que la acción de Unidas Podemos no debe quedar solo en sus ministerios: "Nuestro sello estará en el conjunto de los Presupuestos". También ha anticipado que las cuentas públicas de 2022 serán entregadas al Congreso "de forma conjunta por el presidente y la vicepresidenta segunda" y que la negociación parlamentaria "será conjunta".

Por último, Vendrell ha conminado a los diputados a "hacer política con los Presupuestos para que sean un elemento de palanca, de ampliación de la base social del espacio político" ante el apretado ciclo electoral que se dibuja en el horizonte y que, si no hay cambios, repartirá casi todo el poder institucional español en 2023.