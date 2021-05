Yolanda Díaz, en su primer discurso ante el grupo de Unidas Podemos: "Vamos a por todas"

"Vamos a por todas. No es una tarea sencilla, pero lo debemos hacer con mucha alegría". Así ha cerrado Yolanda Díaz su primer mensaje al grupo parlamentario de Unidas Podemos desde que asumió el liderazgo político del espacio, tras la salida de Pablo Iglesias. Acompañada de la ministra de Derechos Sociales y candidata a suceder a Iglesias en Podemos, Ione Belarra; de la ministra de Igualdad, Irene Montero; del de Consumo, Alberto Garzón; del de Universidades, Manuel Castells; y del presidente del grupo, Jaume Asens, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha intentado insuflar ánimos a los diputados tras la marcha del fundador de Podemos. "Vamos a ser decisivas en la próxima década", ha dicho. "Asumamos la responsabilidad que está ya en nuestra vida", ha añadido, para reclamar una actuación política menos centrada "en Twitter" y más "en las cosas pequeñas" o "cotidianas", que son las que importan de verdad a la gente, ha dicho. "La legislatura comienza ahora", ha enfatizado.

ENTREVISTA | Yolanda Díaz: "Voy a tender puentes, la política del ruido y los muros no conduce a nada"

Saber más

Díaz, quien todavía no ha aceptado formalmente ser la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones, sí ha asumido este jueves el liderazgo sobre el grupo parlamentario como principal referente del espacio en el Gobierno. La vicepresidenta se ha mostrado "orgullosa" de un espacio político que "ha cambiado la historia", ha dicho. Y también "de Pablo Iglesias, de lo que representa y de lo que ha hecho: cambiar la historia", ha añadido. La dirigente gallega, consciente del vacío que deja la marcha del ya ex secretario general, ha reconocido que están "en transición". "Pablo Iglesias está aquí con nosotras. No tengamos ningún temor. Va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho", ha asegurado.

Pero la también ministra de Trabajo ha dedicado la mayor parte de su discurso a hablar de lo que Unidas Podemos tiene por delante. De los retos pendientes, de cómo quiere que se afronten y de los cambios que pretende acometer. "Comienza una etapa nueva, colectiva", ha señalado. "Vosotras, vosotros, y mucha más gente que nos va a acompañar, vamos a ser decisivas en la próxima década", ha apuntado.

"La legislatura comienza ahora"

Yolanda Díaz ha asegurado a sus diputados que "la legislatura comienza ahora", después de que el Gobierno haya dedicado prácticamente todos sus esfuerzos en luchar contra la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia. "Hemos estado volcadas durante más de un año en una gestión que fue difícil, en la que ningún país del mundo tenía experiencia, y que fue dolorosa", ha recordado. Pero con la inmunidad de grupo comprometida por el presidente del Gobierno para el mes de agosto, Díaz ha dicho que se empieza "a levantar la cabeza, a respirar un futuro que va a ser un poquito mejor para todas y todos". "Con más optimismo y esperanza", ha añadido.

Díaz ha querido poner en marcha al grupo parlamentario. Soy muy exigente y os quiero pedir cosas. Trabajemos mucho y bien. Hay que trabajar más. Tenemos que redoblar las energías porque vamos a seguir haciendo historia.

La vicepresidenta ha defendido el "escudo social" puesto en marcha a instancias de los ministerios de Unidas Podemos para poner un colchón en la crisis provocada por la pandemia. "Las medidas de protección social que desplegamos, peleando mucho, han demostrado que sí se puede gestionar para la gente", ha asegurado. Pero ha llegado el momento de "trabajar en una recuperación justa e inclusiva" y en procurar que, a diferencia de lo ocurrido hace una década, no se salga de la crisis "con más desigualdad y precariedad".

Díaz ha planteado la necesidad de escribir "un nuevo contrato social" en el que haya "varias manos": de mujeres, de pensionistas, de desempleados para que "la economía esté al servicio de la gente". "La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero sobre todo el sentido común de época. Vamos a estar a la altura", ha añadido.

Fin a la "política de Twitter"

Díaz ha mostrado "preocupación" por la "enorme distancia" que siente entre la gente y "la dirigencia pública, la política" . "Sienten que estamos alejadas de sus preocupaciones cotidianas", ha advertido. Las palabra de Díaz toman más valor pronunciadas a 48 horas del décimo aniversario de 15M. "La sociedad está sufriendo mucho, está resentida y soportando enormes incertidumbres", ha dicho. "La Política, con mayúsculas, es la herramienta de los pueblos para logar transformaciones en sentido democrático. Hoy como hace 10 años nunca debemos olvidarlo", ha señalado en otro momento de su discurso.

"Tenemos que atender las cosas pequeñas y cotidianas", ha dicho. "Estar acompañando a la gente ahí fuera", ha añadido. Y para eso, ha sostenido, hay que dejar la "política de Twitter". Díaz ha asegurado que las redes sociales "transmiten ansiedad" a la gente y ha recordado que Ada Colau anunció recientemente que ha abandonado precisamente Twitter. "Ante ese malestar social nosotras debemos generar sosiego y tranquilidad. Sobre todo cuando tienen miedo y están sufriendo. Eso hacen las dirigentes grandes", ha defendido.

Díaz ha asegurado que "esa política de Twitter" es algo "muy masculino" porque significa estar "pendiente de los ombligos". "Hemos de preocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista. De las pequeñas cosas que no dan grandes titulares, pero cambian la vida", ha explicado. Díaz ha planteado algunas medidas aprobadas por los cinco ministerio de Unidas Podemos y que, en su opinión, han recabado menos titulares de los que merecían, como el plan Corresponsables de Igualdad, la subida de SMI, el incremento de las becas universitarias, la reversión de los recortes en materia de Dependencia o la prohibición de la publicidad de casas de apuestas. A veces "dan titulares negativos, pero cambian la vida de la gente", ha recordado.

"La ansiedad no es buena", ha insistido. "Ya hay demasiada ansiedad. No somos gente de ruido, trabajamos por el bien común", ha añadido. "El afuera es lo importante, es nuestra gente, nuestro pueblo", ha apuntado. Y ha zanjado: "La política de Twitter ha dejado fuera temas importantes".

No es la primera vez que Yolanda Díaz marca diferencias con los usos que han sido costumbre en Podemos, y en Unidas Podemos. O con la forma de gestionar la organización que se ha venido usando hasta ahora. En su primera entrevista como vicepresidenta, en elDiario.es, la dirigente gallega ya dijo: "Yo no ordeno y mando, quiero un liderazgo no confrontativo y no jerárquico". Hoy, Díaz ha planteado "liderazgos femeninos" y "feministas" como el de las primeras ministras de Nueva Zelanda y Finlandia, Jacinda Arden y Sanna Marin, o la candidata de los verdes alemanes, Annalena Baerbock. Y ha anunciado un proyecto legislativo que tendrá que desarrollar con Irene Montero, una ley de los usos del tiempo.

La vicepresidenta ha asegurado querer "contar con todos y todas como equipo", en referencia al grupo parlamentario. Y ha lanzado un "mensaje desde el Gobierno de España". "Este espacio va a por todas. Vamos a por todas. No es una tarea sencilla, pero lo debemos hacer con mucha alegría. Lo mejor está por hacer. Quedan muchas victorias para la gente de lo común", ha cerrado su intervención.