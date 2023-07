Vox ataca en un debate a Elisabeth Duval por ser trans: “¿Usted cree que soy una enferma crónica?”, “Probablemente, sí”

“Usted sabrá, pero si tiene que medicarse constantemente, probablemente sí”. Es la respuesta que la candidata al Congreso por Vox en las próximas elecciones generales, María Ruiz, ha dado a la portavoz de Feminismos y LGTBI de Sumar, Elisabeth Duval, cuando esta le ha preguntado si le considera una enferma crónica por ser una mujer trans. Ha ocurrido en el debate sectorial de igualdad organizado por la Agencia EFE este lunes, en el que la extrema derecha ha cargado contra la Ley Trans afirmando que “ha habido un aumento enorme de niños muy pequeños con procesos de transición” y que “estamos convirtiendo a personas en enfermos crónicos”.

Duval ha utilizado el inicio de su turno de réplica para preguntarle por esta última cuestión. “¿Usted me considera a mí una enferma crónica?”, le ha interpelado. “No lo sé porque desconozco su realidad personal”, le ha contestado primero la que ya fuera diputada por Vox en la anterior legislatura. La portavoz de Sumar le ha dicho que “sabe que soy una mujer transexual” y le ha aclarado que empezó “un tratamiento a los 14 años”. “¿Me considera a mí una enferma crónica?”, le ha insistido, a lo que Ruiz ha afirmado: “Usted sabrá, pero si tiene que medicarse constantemente, probablemente sí”.

“No es ningún Gobierno el que ha considerado que la transexualidad no es una enfermedad, es la OMS”, ha continuado su intervención Duval, ante lo que Vox ha matizado: “No es una enfermedad, el problema es que tenéis que medicaros y eso es negativo para vuestra salud”. La portavoz de Sumar ha puesto algunos datos sobre la mesa que apuntan a los efectos en la salud mental que tiene para las personas trans no poder ser quienes son: “Más negativo sería lo que he dicho antes, de que un 67% de las personas trans pensaba en el suicidio antes de la transición y un 3% lo sigue pensando después”.

El diálogo ha formado parte del bloque de políticas LGTBI, uno de los cuatro en los que la Agencia EFE ha dividido el debate junto a empleo, violencia machista y educación. En el encuentro han participado además de Duval y Ruiz la portavoz del PP en el Senado en materia de igualdad Patricia Rodríguez y Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, que ha señalado la “intervención violenta” de la representante de la ultraderecha. “La medicina en 2023 procura el bienestar de los seres humanos, no solo la salud. Supongo que usted también me reconoce a mí como una persona medicada porque tomo la píldora anticonceptiva”, ha añadido.

Fernández ha querido que la portavoz popular se retrate también ante lo ocurrido y le ha preguntado “en qué bando está” tras haber escuchado el diálogo. “Yo estoy en el bando de Lis Duval”, se ha adelantado la socialista. Rodríguez no ha querido posicionarse y ha contestado afirmando que el PP está “en el bando de blindar los derechos de las personas transexuales con una nueva ley fruto del consenso y no de la polarización” y “contando con las feministas a quienes ustedes han dado la espalda y las personas expertas”.

Sustituir la Ley Trans actual por otra es una de las dos medidas que los de Alberto Núñez-Feijóo llevan en su programa electoral para el próximo 23J, pero nadie ha aclarado todavía en qué consistirá la reforma en lo que respecta al cambio de sexo legal, ahora basado en la autodeterminación de género. Tampoco Rodríguez ha desvelado el contenido a pesar de las insistencias de Fernández. “Háblenos de la parte sustantiva de su propuesta”, le ha dicho, a lo que la popular ha contestado que la norma “contará con las feministas a las que ustedes han dado la espalda y las personas expertas”.

Aunque en su caso no pretenden aprobar ninguna otra, la extrema derecha también se ha comprometido a derogar la Ley Trans “porque los efectos son muy negativos” mientras al mismo tiempo ha criticado que “se meta miedo con que habrá un retroceso” en derechos LGTBI. Ruiz ha cargado contra “el adoctrinamiento en las aulas” en este sentido y ha deslizado que a los niños, niñas y adolescentes se les “está dirigiendo” hacia la transexualidad “en un momento muy complicado en el que nadie sabemos lo que somos”. “Un niño debe ser un niño y cuando es adulto tomar sus decisiones”, ha afirmado.

El vínculo entre “el adoctrinamiento” en los centros educativos y la educación afectivo sexual que suele hacer la ultraderecha también ha estado presente en el bloque de educación del debate e igualmente ha originado un cruce entre Duval y Ruiz. Y es que la portavoz de Sumar le ha preguntado que a qué se refiere cuando habla de adoctrinamiento y le ha pedido ejemplos concretos. La candidata al Congreso por Vox ha vuelto a desplegar el falso argumentario del partido y ha afirmado que en las aulas “se habla de cosas y se les enseña” a los menores “cuestiones sexuales que no competen a un niño pequeño, por ejemplo, enseñarle a masturbarse”.

“Tenemos hijos, maridos, padres y hermanos”

El bloque que más tiempo se ha llevado del total del debate ha sido el relativo a violencia machista, en el que el PSOE y Sumar han afeado al Partido Popular sus pactos con Vox, que ha afirmado que “es un mito” decir que es una formación negacionista de la violencia de género. Según Ruiz, “Vox está en contra de la violencia hacia las mujeres”, pero “lo que no nos gusta es llamarla violencia de género” y ha cargado contra las políticas específicas porque “las víctimas no son más víctimas por ser de violencia de género, no tienen que tener privilegios y debemos atender a todas por igual”.

Apenas se ha mencionado en el debate la 'ley del sólo sí es sí' por expresa petición de la moderadora, la periodista Macarena Baena, con el objetivo de poder dejar espacio para propuestas. Ante ello, la extrema derecha ha vuelto a vincular inmigración y violencia machista al sostener que debe analizarse “por qué hemos importado delitos que nunca habíamos visto en nuestra sociedad” y ha agitado el fantasma del incremento de la violencia sexual como argumento para justificar que la Ley Integral contra la Violencia de Género y el resto de legislaciones dirigidas a combatir la violencia machista “no sirven”.

Sin embargo, desde la aprobación de la norma, en 2004, los asesinatos machistas se han reducido considerablemente. Varios de los años posteriores los crímenes machistas superaron los 70 mientras que la cifra más alta de los últimos seis años se alcanzó en 2019, con 56 asesinatos. Vox ha insistido en que la ley “enfrenta a los hombres y les han puesto en pie de guerra contra las mujeres” y ha acusado a la izquierda de “despreciar a los varones”. “¿Sabe usted qué pasa? Que nosotras tenemos hijos, maridos, padres y hermanos y no son violadores en potencia”, ha concluido.

La secretaria de Igualdad del PSOE ha calificado este discurso de “funesto”. “Todas estamos en contacto con muchos hombres”, ha dicho antes de insistir en que la ley de 2004 y el Pacto contra la Violencia de Género, que Vox no apoyó, “son grandes consensos sociales” que también “incluyen a una inmensa mayoría de hombres que consideran que esta violencia es estructural”. Fernández ha recordado que la violencia machista “no es una lacra ni algo que sucede por generación espontánea” y que “por ello requiere de políticas públicas específicas”.

Tras las aseveraciones de la ultraderecha, la socialista ha querido preguntarle al PP si comparte este tipo de argumentos y ha puesto como ejemplo el pacto de Gobierno en Castilla y León, la primera comunidad en la que Vox propuso que las mujeres que quieren abortar escuchen “el latido fetal”. “El PP no es Vox, ha gobernado en Castilla y León muchos años y ha sido líder en la lucha contra la violencia de género”, ha contestado Rodríguez, que ha intentado desligarse de la ultraderecha durante el debate afirmando que la violencia machista es “una prioridad” para los populares.