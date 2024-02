Yolanda Díaz, tras reunirse con el Papa: “Francisco es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo”

“Hemos hablado de la esperanza y la desesperanza. Por eso me ha repetido muchas veces que la esperanza nunca defrauda. Si no tuviera esperanza no haría lo que hago”. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, salió feliz de su “larga conversación” con el Papa Francisco, la segunda en dos años. Una conversación en la que no se habló de la amnistía, pero sí de los pellets, de un posible viaje de Bergoglio a Canarias y, mucho, de las guerras del mundo y de las desigualdades en el mundo del trabajo. “Francisco, hoy, es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo” recalcó Díaz en un encuentro con los medios en la embajada de España en el Vaticano.

“Comparto con él su defensa del trabajo decente, de la dignidad en el mundo del trabajo, de sumar fuerzas en el conjunto del mundo y la defensa de una economía social y solidaria”.

“Tenemos que hacer todo lo posible para garantizar nuevos derechos sociales, reducir la desigualdad en el mundo y poner en común los recursos públicos y privados para que tengamos un poco de justicia”, recalcó la vicepresidenta, haciendo referencia a “las guerras que asolan el mundo, la pobreza infantil” o “las relaciones económicas desiguales”. También de “la crisis ambiental en Galicia, hablamos de los pellets” y de “la vulneración de los derechos humanos”.

Díaz llevó a Francisco un mensaje “en representación del Gobierno de España” en una “larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo”. También, añadió “de la democracia en las empresas” y de la necesidad de “caminar por una prosperidad compartida. Tenemos que mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras”.

Sobre un hipotético viaje del Papa a Canarias, Díaz prefirió “ser discreta”, aunque confesó que “hemos hablado de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias, y de la visita del Papa Francisco a Canarias (…). Soy optimista. La esperanza no defrauda”, culminó la vicepresidenta.

Toda la información en www.religiondigital.org