20 días cobrando montaditos en Bitcoin: "La mayoría se hace la foto pero luego paga en euros"

La cervecería 100 Montaditos del centro comercial de La Vaguada, al norte de la ciudad de Madrid, acepta desde hace tres semanas pagos en Bitcoin y otras 60 criptomonedas. Es una de las primeras experiencias de este tipo en la que se embarca una gran cadena de establecimientos físicos, lo que ha atraído a sus mesas a grupos de aficionados al fenómeno cripto. Cuenta el dueño de la franquicia que la mayoría son jóvenes que ven una suerte de hito histórico en la posibilidad de pagar un montadito y una cerveza con Bitcoin.

Aunque luego, a la hora de la verdad, tampoco es que vuelen las criptomonedas. "Vienen, pagan a lo mejor una vez, se hacen la foto con el ticket para decir que han pagado en Bitcoin y luego las siguientes rondas las pagan en euros", explica en conversación con elDiario.es Ricardo Rojo, propietario de la cervecería. "Al final, la gran mayoría de los que tienen Bitcoin lo tienen como una inversión y a la hora de venir aquí no los quieren gastar porque piensan que va a subir", expone.

"De momento es más bien una cosa de marketing", reconoce. Publicidad para un local que abrió hace menos de dos meses, el primero de Rojo, que tiene 47 años y también opera con criptoactivos. "Este es un sitio de chavales jóvenes. Aquí viene gente de todas las edades, pero mucha gente joven, ¿y el Bitcoin quién lo usa? Los chavales jóvenes. Al final, esto sirve de marketing porque se organizan en grupos de Telegram y hacen quedadas aquí. Pero luego, a lo mejor de todos ellos solo paga uno en Bitcoin, por hacer la gracia".

El martes por la mañana, cuando el empresario explica a este medio cómo han sido los primeros días de los criptomontaditos, el último pago en Bitcoin se había producido cinco días antes y fue una prueba con personal de la aplicación que sostiene la pasarela de pago. El importe máximo en criptomonedas que han llegado a alcanzar en una sola caja ha sido de unos 80 euros.

"Fue un día que vino un chico que le gustaba mucho el mundo de las criptomonedas y a su lado había sentado un grupo de chavalines de veintipocos, que les gustaba también el tema. Estuvieron hablando un rato y al final les regaló 100 euros. Les dijo 'Os doy 100 euros en criptomonedas para que lo gastéis aquí'. Los chavales encantados, claro. Te regalan 100 euros para gastártelo en cervezas y en bocadillos...", relata.

Hasta ahora, el perfil del pagador ha sido muy marcado: jóvenes metidos en el mundillo. "Por encima de los 50 años no ha venido nadie a pagar en Bitcoin, al menos que yo haya visto".

La iniciativa del 100 Montaditos de La Vaguada es un proyecto piloto de Restalia, el grupo que gestiona estas franquicias, así como las cervecerías La Sureña o las hamburgueserías TGB (The Good Burger). Surge de un acuerdo con Bit2Me, la aplicación ha diseñado el sistema de pago. "Funciona como un Bizum", explica la encargada del 100 Montaditos. Sobre el mostrador hay un código QR que sirve para que aquellos interesados en pagar en Bitcoin enlacen directamente a la cartera de criptomonedas del dueño y le envíen el pago.

Desde Restalia adelantan que el objetivo del experimento es analizar si el cobro con criptodivisas puede resultar una opción interesante para sus establecimientos. "Esta prueba piloto es fundamental para verificar que el pago con Bitcoin pueda ser una opción viable. Si, como esperamos, se trata de un éxito, ofreceríamos a los franquiciados esta posibilidad".

Pese a las críticas por el consumo energético y la volatibilidad de las criptomonedas, los proyectos aumentan. El plan de Restalia para extender los criptopagos llega poco después de que China decidiera expulsar de su territorio a los mineros de criptoactivos (los encargados de certificar cada una de esas transacciones), en parte, por el gran coste eléctrico de esta actividad. También coincide en el tiempo con un nuevo aviso del Banco Central Europeo sobre una posible "corrección" en el mercado de criptodivisas que haga que estas puedan perder muy rápido una buena parte de su valor.

Cobro en Bitcoin, factura en euros

La contabilidad es un aspecto del proyecto aún por definir. Por el momento y debido a que los importes no son demasiado altos, lo que hace Rojo es poner en efectivo y al cierre de caja todos los pagos que haya recibido ese día en su cartera de criptomonedas, conservando los Bitcoin. No obstante, reconoce a este medio que el asunto de la fiscalidad le genera dudas: "Yo estoy emitiendo facturas en euros pero las cobro en Bitcoin... espero que no se vuelvan locos en la gestoría".

"Desde el punto de vista fiscal, aceptar Bitcoin bcomo medio de pago en España es completamente legal", expone a este medio Javier Pastor, jefe de Ventas en Bit2Me, el otro actor detrás de la operación para llevar los cobros con criptomonedas a la restauración. Esta empresa española se especializa en generar plataformas para que estos activos digitales puedan usarse para todo lo que se usa el dinero tradicional, ya sea pasarelas de pago, préstamos o cobro de nóminas. La semana pasada llegó a un acuerdo con Mastercard para desarrollar una tarjeta de débito que permita pagar con criptomonedas en cualquier establecimiento que acepte las tarjetas de esta empresa, a través de un sistema de cambio a euros automático.

"Hacienda lo que dice es que los tickets de caja o las facturas deben emitirse en euros, no en Bitcoin o en naranjas, solo en euros", continúa Pastor. "El 100 Montaditos de La Vaguada es la prueba piloto. Cuando termine nos juntaremos con el equipo de Restalia para que los franquiciados que den de alta el servicio tengan toda la información sobre cómo proceder. La formación que les vamos a dar es que cuando ellos reciban el pago, la parte del IVA del 21%, automáticamente la cambien a euros. En el mismo momento del pago".

A nivel contable o fiscal no tiene ninguna ventaja Javier Pastor — Bit2Me

Pastor explica que esta práctica ahorrará quebraderos de cabeza a nivel contable pero también les evitará perder dinero. La alta volatibilidad de las criptomonedas (uno de los motivos por los que los supervisores alertan de que no son una inversión recomendable para personas sin formación financiera) hace posible que al cabo de unas semanas ese 21% de IVA cobrado en criptomonedas valga mucho menos que su equivalente en euros, con lo que los establecimientos perderían dinero en el cierre trimestral.

"La recomendación es que el resto lo atesoren, en forma de financiación a largo plazo o como un subgrupo financiero dentro de la contabilidad", añade en conversación elDiario.es el responsable de Bit2Me. "Desde el punto de vista contable o fiscal no tiene ninguna ventaja", reconoce. "A día de hoy, evidentemente el Estado, las administraciones, lo que quieren incentivar es el uso del euro. No quiero incentivar otros medios de pago que no tienen establecido".

¿Inversión o dinero?

En este momento, establecer la posibilidad de pagar en Bitcoin "tiene más que ver con la publicidad", apunta Pastor: "Es transmitir un mensaje desde el punto de vista de marketing, posicionar la marca". Esto no es solo una consecuencia de sus nulas ventajas contables, sino también de que —coincide con el dueño de la franquicia de 100 Montaditos— pagar con criptodivisas no es uno de los objetivos de sus poseedores: "De momento son muy pocos clientes los que pagan con ellas. La gente entra por la parte especulativa y de inversión".

En España se calcula que hay entre 4 y 5 millones de personas que tienen bitcóin y criptomonedas

A pesar de que las autoridades como la CNMV o el Banco de España recalcan que los criptoactivos son productos de inversión de "alto riesgo" por su "complejidad y falta de transparencia", el número de españoles que ha decidido apostar por ellos ha aumentado espectacularmente en 2021. "En España se calcula que hay entre 4 y 5 millones de personas que tienen Bitcoin y criptomonedas. Nosotros lo que creemos es que en cinco años probablemente llegamos a los 15 millones de personas", dice Pastor.

Su empresa, que actualmente cuenta con 150 empleados y ya ha trazado la hoja de ruta para llegar a los 500, es una de las que quiere surfear esa ola. Iniciativas como la de Restalia y 100 Montaditos aumentan aún más la exposición al público que tienen los criptoactivos, mientras las instituciones financieras repiten los avisos sobre que su valor podría caer tan rápido como ha escalado en este último año.