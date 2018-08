Decenas de trabajadores de Facebook critican la cultura "intolerante" de la compañía contra los conservadores

"Tenemos un problema con la diversidad política". Con estas palabras arranca el comunicado que ha emitido un ingeniero veterano de Facebook, Brian Amerige, y que ha suscitado el apoyo de decenas de trabajadores de la empresa.

"Tenemos una política monocultural que es intolerante con diferentes puntos de vista", firma el ingeniero, que cree que se ataca a las personas por su carácter y no por sus ideas. "Damos la bienvenida a todas las perspectivas, pero somos rápidos en atacar —a menudo en grandes masas— a cualquiera que presente una opinión que parezca estar en oposición a la ideología de izquierda".

El comunicado se envió esta pasada semana a la bandeja de entrada interna de Facebook. Y tras verlo algunos trabajadores, decidieron crear un grupo dentro de la red social para unir sus fuerzas. El nombre del grupo es "FBers por la diversidad política", y lo hacen motivados por el "miedo", porque según denuncian, muchas veces son "censurados por apoyar a Trump".

Amerige denuncia en el comunicado que no pueden expresar libremente su opinión, más en concreto durante los dos últimos años. "Me llamaron tránsfobo cuando critiqué nuestro arte corporativo por ser políticamente radical" o "se pide a Recursos Humanos que investigue a aquellos que critican al Islam", entre sus quejas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy a los gigantes tecnológicos Google, Twitter y Facebook que "tengan cuidado" porque se están "aprovechando de mucha gente", después de denunciar que el motor de búsqueda de la primera de esas empresas está diseñado para silenciar a los conservadores. El presidente ha acusado directamente a los motores de búsqueda de estar "amañados".

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!