Elon Musk desactiva las páginas de Tesla y SpaceX de Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica

Tesla ya no tiene página en Facebook. Tampoco la compañía espacial SpaceX. Las dos empresas son propiedad de Elon Musk, que ha decidido desactivar sus páginas de la red social para respaldar el movimiento #DeleteFacebook. Esta iniciativa ha surgido tras las informaciones de la influencia en la campaña electoral de Donald Trump de Cambridge Analytica, que se valió de Facebook para influir en los votantes estadounidenses sin que la empresa de Mark Zuckerberg hiciera nada para evitarlo.

Musk ha anunciado su decisión en Twitter tras ser preguntado por otro tuitero si eliminaría la página de SpaceX. El empresario ha respondido poco después que lo haría. Minutos más tarde, los espacios en Facebook de la empresa espacial y de Tesla han dejado de estar disponibles.

Delete SpaceX page on Facebook if you're the man? — ㅤ (@serdarsprofile) 23 de marzo de 2018

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018

No ha ocurrido lo mismo, por ahora, con la página personal de Musk en la red. Lo que parece salvarse por el momento son las cuentas de Instagram de sus empresas. Y eso que el empresario asegura que la red social de fotos, que es propiedad de Facebook, se está arruinando por la influencia de sus dueños.

Yeah, it’s borderline. FB influence is slowly creeping in. — Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018

Las peticiones a Musk de que borrara su rastro de Facebook comenzaron después de que él mismo respondiera al tuit del exfundador de Whatsapp Brian Acton que ha iniciado la campaña #DeleteFacebook.

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 de marzo de 2018

Esta campaña contra la compañía que preside Mark Zuckerberg comenzó el pasado martes, pocos días después de conocerse el uso que Cambridge Analytica le dio a los datos de 50 millones de personas a través de Facebook. Según publicaron The Observer y T he New York Times, la consultora accedió ilegalmente a los perfiles de estos usuarios y bombardeó con publicaciones afines a los votantes de Trump y con todo tipo de noticias anti-Clinton a los partidarios de la entonces candidata demócrata.