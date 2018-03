El cofundador de WhatsApp anima a todos a "borrar Facebook"

En febrero de 2014, Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, compró WhatsApp por unos 19.000 millones de dólares. La aplicación de mensajería instantánea creada por Jan Koum y Brian Acton en el año 2009 conectó a todo el mundo a través del teléfono móvil. El miércoles, Acton, que ya no trabaja para ninguna de las dos compañías, tuiteaba un mensaje animando a todo el mundo a "borrar Facebook".

La manipulación de las elecciones estadounidenses por parte de la consultora Cambridge Analytica gracias a unos 50 millones de perfiles de Facebook ha hecho mella en la compañía. Los de Zuckerberg sabían desde hacía algo más de dos años que habían sido engañados aunque no lo hicieron público hasta este lunes, cuando las historias del New York Times y The Observer se hicieron públicas.

Las revelaciones han propiciado la creación (o la acentuación, si cabe) de una corriente anti-Facebook, sobre todo en Twitter, donde usuarios de todo el mundo están tuiteando con la etiqueta #deleteFacebook (borra Facebook) para animar a otros a salir de la red social. Acton entre ellos.

Mientras que Koum se ha mantenido en el máximo puesto directivo de su compañía desde su fundación, Acton, por su parte, se pasó a Facebook en el momento de la compra de WhatsApp. Allí ha permanecido hasta principios de este año. Ahora se dedica a una fundación sin ánimo de lucro, creada por él y que trata de poner en común "las telecomunicaciones y la tecnología". Según Forbes, cuando Acton salió de WhatsApp, ganó unos 3.000 millones de dólares.