Bruselas amenaza con suspender la nueva versión de TikTok en España y Francia por “tóxica y adictiva”

Bruselas sigue su batalla contra los efectos nocivos de las redes sociales. La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento contra TikTok por su nueva versión en España y Francia al considerar que tiene elementos adictivos especialmente peligrosos para los menores. Así, bajo el paraguas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) ha comenzado una investigación formal por el lanzamiento de TikTok Lite, que no ha pasado por el filtro previo de presentación de un informe de evaluación de riesgos, incluidas medidas para mitigar cualquier posible riesgo sistémico, al que las grandes plataformas están obligadas tras la entrada en vigor de esa normativa. La Comisión Europea amenaza, además, con suspender la aplicación desde el jueves.

Al gobierno comunitario le chirría el programa de puntos que tiene esa nueva versión que insta a los usuarios a un mayor uso de la aplicación a través de premiar 'tareas' como ver vídeos, invitar a amigos a unirse a la red social, o dar 'me gusta' a los creadores de contenidos. Bruselas sostiene que no se ha llevado a cabo una “evaluación previa y diligente de los riesgos que conlleva, en particular los relacionados con el efecto adictivo de las plataformas”.

“Esto es especialmente preocupante para los niños, dada la presunta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok”, señala el gobierno comunitario en un comunicado. Este es el segundo procedimiento que la Comisión Europea lanza contra la red social. Precisamente en febrero inició uno por la falta de mecanismos eficaces de verificación de la edad y el presunto diseño adictivo de las plataformas que aún está en marcha.

“La Comisión también ha comunicado a TikTok su intención de imponer medidas provisionales consistentes en la suspensión del programa de recompensas TikTok Lite en la UE a la espera de la evaluación de su seguridad. Podría renovarse si fuera necesario y proporcionado. Antes de adoptar formalmente la suspensión, se concedió a TikTok hasta el 24 de abril para presentar argumentos en su defensa que la Comisión evaluará cuidadosamente”, explica el comunicado.

Bruselas realizó la semana pasada una solicitud de información sobre la evaluación de riesgos que no ha sido respondida y ahora amplía el plazo. Lo que quiere el ejecutivo comunitario es que TikTok presente la evaluación de riesgos de esa versión de la aplicación y, “en particular, los efectos negativos en la salud mental, incluida la salud mental de los menores, especialmente como resultado de la nueva característica que estimula el comportamiento adictivo” así como las medidas puestas en marcha para mitigar esos riesgos. Si no contesta a esa petición, se enfrenta a multas de hasta el 1% de los ingresos anuales totales o del volumen de negocios mundial del proveedor y sanciones periódicas de hasta el 5 % de los ingresos diarios medios del proveedor o del volumen de negocios anual mundial.

“Sospechamos que TikTok Lite podría ser tan tóxica y adictiva como los cigarrillos light”, expresa el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.