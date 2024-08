Elon Musk anuncia que X demanda a los anunciantes acusándolos de boicot

La red social X (antes Twitter), que pertenece a Elon Musk, ha presentado una demanda contra una asociación de grandes anunciantes, conocida como Global Alliance for Responsible Media (GARM, en sus siglas en inglés), acusando al grupo de empresas como Unilever, Danone, Disney o Diageo, entre otros, de haber violado las leyes antimonopolio por evitar el gasto de dinero en la plataforma, según ha adelantado el periódico The New York Times.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Texas, afirma que la coalición “conspiró” con las marcas para “retener colectivamente miles de millones de dólares en ingresos publicitarios” que tendría que haber recibido X. Musk es propietario de la conocida entonces como Twitter desde 2022.

“El comportamiento ilegal de estas organizaciones y sus ejecutivos costó a X miles de millones de dólares” o “la gente sale perjudicada cuando se socava el mercado de las ideas y no se financian unos puntos de vista frente a otros como parte de un boicot ilegal”, son algunas de las acusaciones que ha escrito en una carta abierta a los anunciantes por parte de la consejera delegada de X, Linda Yaccarino.

La relación entre los anunciantes y Musk es cada día más problemática. Con la demanda, X declara la guerra a los anunciantes, que proporcionan la mayor parte de los ingresos de la empresa de redes sociales. Musk señaló que abría una nueva era de libertad de expresión sin restricciones, pero desde entonces muchos anunciantes han limitado su gasto en X, preocupados por los informes sobre el aumento de la incitación al odio y la desinformación.

Con anterioridad, Musk llegó a acusar a los anunciantes de “chantajear” a la red social de retirar su publicidad después de que apoyara una teoría de conspiración antisemita en Internet.

GARM, que representa a grandes marcas responsables de más del 90% del gasto publicitario mundial, animó a los anunciantes a evitar X después de que Musk la comprara. Según la demanda de X,18 miembros dejaron de anunciarse en la red social y decenas de compañías redujeron su gasto en un 70% o más.

En el segundo trimestre de 2024, X ingresó 114 millones de dólares en Estados Unidos, un 25% menos que en el primer trimestre de este año y un 53% menos que en el mismo periodo de 2023, según documentos internos publicados por The New York Times. La red social pretende alcanzar los 190 millones de dólares de ingresos en Estados Unidos durante el tercer trimestre, impulsada por la publicidad asociada a los Juegos Olímpicos, el fútbol y las campañas políticas, según los documentos, pero ese objetivo seguiría situando los beneficios trimestrales de X un 25% por debajo de los del año pasado.