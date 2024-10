España niega haber invitado a una delegación israelí al congreso nacional de ciberseguridad

¿Habrá altos mandos de la ciberseguridad israelí en España la próxima semana? La posible presencia de una delegación de empresas tecnológicas del país, muy vinculadas a la vigilancia masiva de la población palestina y a las operaciones militares del ejército israelí, ha enturbiado la celebración del congreso anual del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), cuya decimoctava edición arranca la semana que viene.

Varios colectivos de la sociedad civil han denunciado la invitación al evento de asesores israelíes y han convocado una manifestación de repulsa para el próximo martes frente a la sede del organismo en León, mientras que Sumar ha presentado una batería de preguntas al Gobierno respecto a esta cuestión. Sin embargo, fuentes oficiales del Incibe, que ha aparecido este viernes con pintadas en su fachada, niegan a elDiario.es que se haya producido tal invitación, así como la presencia de asesores del país hebreo en las jornadas. Desde el Ministerio de Transformación Digital, responsable político del organismo, respaldan esta versión.

“En ningún momento ha habido invitación por nuestra parte para que ejercieran como ponentes”, sostiene el Incibe, que sí reconoce, en cambio, que varios expertos de ciberseguridad de empresas israelíes “se habían inscrito en calidad de asistentes a un foro de negocios” paralelo al evento. “Esas personas habían manifestado su intención de acudir al foro, pero a día de hoy no han completado su registro y podemos confirmar que no van a acudir, porque no están inscritos”, aseguran las mismas fuentes.

La web oficial del Incibe afirma que el foro es “una oportunidad única para conectar con líderes empresariales, CISOs [jefes de seguridad, por sus siglas en inglés] internacionales y profesionales de la industria de más de 15 países”. Un lugar donde “cerrar reuniones” con los representantes de esos países, entre los que se encontraba una delegación de Israel que finalmente no acudirá, mantiene el organismo.

El Incibe había llegado a crear perfiles de estos empresarios en su página web oficial, con versión en castellano y en inglés, según ha podido comprobar este medio. Estos perfiles han quedado indexados por Google y aparecen al realizar una búsqueda de sus nombres junto al término “Incibe”, pero el organismo los ha bloqueado. Al acceder a ellos, su página muestra un aviso de “acceso denegado”. Ocurre lo mismo con la descripción de la delegación israelí.

Así ocurre, por ejemplo, con el perfil de Assaf Marco, que llegó al rango de mayor en el ejército israelí antes de fundar una empresa de ciberseguridad llamada I Plus Cyber. Marco ya había redactado una presentación sobre su participación en el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), como se denomina el congreso del Incibe. “Nuestro objetivo para 18ENISE es explorar oportunidades de colaboración con empresas españolas para trabajar juntos y proporcionar a las empresas y comunidades una visibilidad proactiva sobre las amenazas emergentes en España y en todo el mundo”, explicaba.

Desde el Incibe y el Ministerio de Transformación Digital niegan a elDiario.es que este organismo o el Gobierno hayan rechazado la asistencia de los asesores israelíes que se habían inscrito para participar en Enise. Aseguran que han sido estas personas las que no han “completado su registro” y decidido no acudir. Según ha podido comprobar este medio, había al menos cinco ejecutivos de empresas israelíes que ya tenían un perfil creado en la página del organismo.

“Probado en combate”: la pata tecnológica del genocidio

Las capacidades tecnológicas representan una de las armas más importantes del ejército israelí. Muchas de estas herramientas son desarrolladas y perfeccionadas por empresas que colaboran o surgen directamente del entorno militar. Por ejemplo, Israel ha utilizado drones, inteligencia artificial y tecnologías de ciberseguridad en sus operaciones en Gaza, que han conllevado la muerte de decenas de miles de civiles.

Ya antes de la actual ofensiva israelí sobre la Franja, las empresas tecnológicas israelíes convirtieron los territorios palestinos ocupados en un campo de prueba para sus sistemas militares y de espionaje, que luego comercializa a nivel mundial. Estas tecnologías, desarrolladas y perfeccionadas en el conflicto israelí-palestino, se promocionaban como “probadas en combate”. Esta práctica se ha intensificado con el conflicto abierto: “Muchas empresas promocionan material militar que el Ejército está probando en Gaza”, advierten los expertos que han trabajado sobre el terreno.

La supuesta invitación de una delegación de estas empresas al Enise había generado el rechazo de organizaciones de la sociedad civil. La Asamblea Universitaria por Palestina en León, la Coordinadora No a la Guerra No a la Otan, Agora País Llionés, FdE, el Sindicato de Estudiantes, CC OO y CGT, Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, la Unión de Juventudes Comunistas, el Partido Comunista de los Trabajadores, el Colectivo de Jóvenes Comunistas y RAM han convocado una manifestación para el próximo martes.

“Este encuentro internacional, considerado un referente en España para la industria de la ciberseguridad, no puede ser un escaparate de las tecnologías que se utilizan para mantener el régimen de apartheid y el genocidio que sufre el pueblo palestino, la invasión del Líbano y los continuos ataques que llevan a cabo las fuerzas israelíes contra otros países del Medio Oriente; ni debe servir como vehículo para la colaboración con empresas del Estado de Israel que usan estas tecnologías para ejercer dicha violencia”, han denunciado.

Portavoces de las organizaciones convocantes han explicado a elDiario.es que el Incibe se ha puesto en contacto con ellos durante la tarde de este viernes para transmitirles la misma versión expresada a este medio. Califican lo sucedido como “una victoria”, aunque en este momento valoran mantener la protesta dado que “el genocidio contra la población palestina sigue sucediendo y no es la primera vez que el Incibe tiene relaciones muy cercanas con empresas y el estado de Israel”.

Esas relaciones se mantuvieron hasta este 2024. El pasado febrero el Incibe acogió “un encuentro empresarial de gran relevancia, reuniendo a una delegación de 10 compañías israelíes, expertas en soluciones de ciberseguridad, con potenciales socios tecnológicos españoles”.

“El objetivo es consolidar e impulsar la histórica colaboración entre la sociedad civil y empresarial entre los sectores tecnológicos de ambos países, mediante sinergias y alianzas estratégicas entre empresas españolas e israelíes, abiertos a centros universitarios y tecnológicos. También se ha coincidido en el interés por fomentar la colaboración, y el intercambio de conocimientos y experiencias en diferentes soluciones de ciberseguridad, donde Israel es reconocido mundialmente por su liderazgo e innovación”, abundaba la propia institución.