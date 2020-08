Puedes decirlo en Fox, pero no en Facebook: la red social elimina por primera vez un post de Trump con "informaciones falsas"

Por primera vez, Facebook ha retirado un vídeo de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo hizo por incluir "afirmaciones falsas", según comunicó un portavoz de la empresa a Reuters.

El vídeo reproducía una entrevista telefónica que había realizado el presidente para el canal Fox News en la que afirmaba que el virus "desaparecerá" y que los niños son "casi inmunes" al COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por la pandemia, con cerca de 5 millones de casos y 158.321 muertes.

Preguntado sobre cómo deben afrontar las escuelas este curso escolar, Trump dijo: "Mi opinión es que las escuelas deben reabrir. Esta cosa [el virus] está desapareciendo. Desaparecerá como las cosas desaparecen y mi opinión es que las escuelas deben reabrir. Los niños son casi, y casi diría totalmente, pero casi inmunes a esta enfermedad. Muy pocos... los niños tienen, es difícil de creer y no se como te sientes al respecto [al periodista], pero los niños tienen un sistema inmunitario más fuerte que nosotros, de alguna manera, contra esta enfermedad. Y no tienen problemas [con el virus]. Simplemente no tienen problemas."

Ese trozo de la entrevista fue publicado por el presidente en Facebook y por su equipo de campaña en Twitter. Ambas redes sociales lo eliminaron por violar sus reglas de desinformación sobre la COVID-19. Horas más tarde, Trump volvió a repetir lo mismo en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Descontento por la inacción de Facebook contra el discurso de odio

No es la primera vez que Twitter toma medidas contra los tuits de Trump por desinformar. Además, en junio ocultó la publicación del republicano en donde decía "cuando empieza el saqueo, empieza el tiroteo", en referencia a las protestas por la muerte de George Floyd. La red social decidió ocultar el tuit por "glorificar la violencia".

Sin embargo, el CEO y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que aunque encontraba los comentarios del presidente "profundamente ofensivos" no violaban la política de la compañía contra las incitaciones a la violencia.

Esto provocó el descontento de algunos empleados, que organizaron protestas para manifestarse en contra de la posición que había tomado la empresa. A ello se sumó el boicot publicitario de empresas como Coca Cola o Starbucks para presionar a la compañía a que tome medidas contra el discurso de odio en la red social.

Una de las pocas medidas que sí ha tomado Facebook ha sido la de retirar anuncios de la campaña electoral de Trump que mostraban un triángulo rojo invertido como manera de señalar al movimiento antifascista, un símbolo que los nazis usaban para identificar a los prisioneros políticos, por violar su política contra el odio organizado.