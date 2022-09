Zelenski presenta una solicitud “acelerada” para ingresar a la OTAN tras la declaración de anexión de Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este viernes que Ucrania ha presentado una solicitud “acelerada” para ingresar en la OTAN. Este anuncio llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, declarase la anexión de cuatro áreas ocupadas del este y el sur de Ucrania donde se organizaron pseudorreferéndums ampliamente denunciados como ilegítimos y falsos.

“Damos un paso decisivo al firmar la solicitud de adhesión acelerada de Ucrania a la OTAN”, ha dicho Zelenski en un mensaje de vídeo. “Ya hemos probado la compatibilidad con los estándares de la Alianza. Son reales para Ucrania, reales en el campo de batalla y en todos los aspectos de nuestra interacción. Confiamos unos en otros, nos ayudamos unos a otros y nos protegemos unos a otros”, ha añadido el presidente. La entrada a la Alianza de un nuevo miembro debe ser aprobada por todos los miembros de la OTAN.

El líder ucraniano ha cerrado la puerta a un posible diálogo con Putin tras la anexión. Ucrania ofreció “acordar la coexistencia en términos iguales, honestos, dignos y justos”, ha dicho Zelenski, pero esto es “imposible con este presidente ruso”. “Estamos dispuestos a dialogar con Rusia, pero con otro presidente de Rusia”.

En su discurso, el presidente ha mencionado el proceso de adhesión iniciado este año por Finlandia y Suecia tras la invasión rusa de Ucrania. “Sabemos que es posible”, ha dicho Zelenski en relación a hacer un proceso de manera “acelerada”. “Hemos visto a Finlandia y Suecia comenzar a unirse a la Alianza este año sin un Plan de Acción de Adhesión. Esto es justo. También es justo para Ucrania”.

El presidente ha señalado que, sin embargo, entiende que para ingresar en la Alianza hace falta consenso de todos los miembros. “Mientras esto sucede, proponemos implementar nuestras propuestas con respecto a las garantías de seguridad para Ucrania y toda Europa de acuerdo con el Tratado de Seguridad de Kiev, desarrollado y presentado a nuestros socios”.

En la cumbre de la OTAN de abril de 2008, celebrada en Bucarest, la alianza atlántica acordó que Georgia y Ucrania entrarían en la organización, pero desde entonces no se han dado pasos para formalizar esa entrada. “Se ha demostrado que fue un error porque no se cumplió. O cumples o no lo dices. Se dijo demasiado a la ligera en la medida en que obviamente no había una voluntad política real por el lado occidental”, decía la experta Carmen Claudín en una entrevista con elDiario.es.

Durante las negociaciones de paz celebradas en marzo, Ucrania y Rusia acordaron un borrador que contemplaba un alto el fuego y la retirada rusa si Ucrania se declaraba neutral y renunciaba a entrar en la alianza militar, según informó Financial Times.

En un informe encargado por Zelenski sobre las alternativas de Ucrania a su entrada a la OTAN, y revelado este mes, se planteaba que Ucrania recibiese ayuda militar y de inteligencia, ejercicios militares con la Unión Europea y garantías de seguridad de un grupo de países que incluye a Turquía.