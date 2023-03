Visa, Mastercard o El Corte Inglés aparcan sus proyectos cripto tras la crisis del sector

El mundo cripto atraviesa sus horas más bajas. La sangría de quiebras e inversores que pierden sus fondos ha hecho que muchas de las grandes empresas que hace un año corrían para lanzar proyectos basados en esta tecnología los aparten ahora a un rincón. Es lo que acaban de hacer compañías como Visa, Mastercard o El Corte Inglés al congelar nuevos avances en servicios de pago e inversión con criptos. Este frenazo ha asestado un duro golpe a un sector cuyo máximo objetivo antes de la crisis era extenderse por la economía tradicional en busca de la “adopción masiva”, estrategia en la que estas asociaciones con actores consolidados es clave.

Los mayores de 64 años rechazan el euro digital que prepara la UE

Más

La huida de las grandes empresas tradicionales llega en medio de un caos regulatorio sobre el futuro de las inversiones en criptomonedas. La incertidumbre se ha extendido en el sector, con importantes organismos poniendo sobre la mesa la posibilidad de prohibir completamente las operaciones con criptoactivos. “No debería descartarse su prohibición si la regulación falla”, ha afirmado Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Estas declaraciones llegan poco después de que la SEC, el regulador bursátil estadounidense, publicara una propuesta para establecer reglas para las operaciones cripto que cambiarían diametralmente el modus operandi del sector. La legislación forzaría a esta industria a gobernarse de forma muy similar a los inversores bursátiles tradicionales. Está pensada específicamente para evitar catástrofes como la de FTX, que mezcló su capital con los fondos de sus clientes y con los de otras empresas de su grupo. Esto hace casi imposible que la compañía pueda devolver las inversiones a sus clientes tras su quiebra.

“Los cambios propuestos tienen por objeto ayudar a garantizar que los custodios cualificados proporcionen ciertas protecciones estándar”, ha explicado la SEC: “Estas protecciones están diseñadas, entre otras cosas, para garantizar que los activos de los clientes estén debidamente segregados y mantenidos en cuentas para protegerlos en caso de quiebra u otro tipo de insolvencia de un custodio cualificado”.

Visa había llegado a un acuerdo con FTX para desarrollar tarjetas de crédito de criptomonedas apenas unos días antes de su bancarrota. La multinacional no llegó a poner en marcha el proyecto y se salvó in extremis de quedar atrapada en el hundimiento del gigante cripto. Según fuentes a las que ha tenido acceso la agencia Reuters, esto ha sido suficiente para que el mayor operador de pagos electrónicos del mundo no contemple nuevas asociaciones de este tipo hasta que el panorama regulatorio se aclare.

“Los recientes fracasos en el sector de las criptomonedas nos recuerdan que aún queda mucho camino por recorrer antes de que las criptomonedas formen parte de la corriente principal de pagos y servicios financieros”, ha expresado un portavoz de Visa, quien no obstante ha asegurado que la multinacional no ha abandonado su estrategia cripto de cara al futuro.

Mastercard también habría aparcado la posibilidad de lanzar nuevas iniciativas cripto hasta que haya una regulación consolidada para el sector, asegura la agencia británica. La compañía tiene ya en marcha varias iniciativas en este sentido, como una tarjeta de crédito con Binance (la mayor plataforma cripto que queda tras la cascada del quiebras) disponible en Argentina. Contactada por elDiario.es, la multinacional no ha aclarado si congelará también los proyectos que tiene en marcha.

“Nuestros esfuerzos siguen centrándose en la tecnología de cadena de bloques subyacente y en cómo puede aplicarse para resolver los problemas actuales y crear sistemas más eficientes”, ha dicho un portavoz de Mastercard.

La desbandada de grandes empresas tradicionales del ahora pantanoso territorio cripto también se extiende a España. El Corte Inglés llegó a registrar en 2021 las marcas “BitCor” y “BitCor El Corte Inglés” en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea utilizando el tipo 36, que “incluye principalmente servicios relacionados con operaciones bancarias y otras operaciones financieras”, aunque nunca confirmó si sus planes eran lanzar su propia criptomoneda o un token interno que emulara otras estrategias como los corticoles.

Fuentes de la compañía aseguran a elDiario.es que ahora El Corte Inglés no tiene ningún proyecto en marcha relacionado con la tecnología cripto y que realmente nunca lo hubo. “Registramos muchas marcas, no significa nada”, alegan tras ser preguntadas por los BitCor.

2022 fue un año negro para las criptomonedas. Las 200 principales perdieron dos billones de dólares (con b) de valoración y, como mostró un análisis de elDiario.es, hasta 153 de ellas pasaron a valer menos de una décima parte de su valor máximo. Aunque 2023 ha traído pequeñas subidas que se han dejado notas especialmente en el precio del Bitcoin, este sigue por debajo de precio que alcanzó tras su boom de 2021 y 2022.

A la espera del juicio de FTX

El panorama que rodea a las criptomonedas tendrá un punto de inflexión en el juicio sobre la responsabilidad de los directivos de FTX en la caída en desgracia del otrora gigante cripto. Las conclusiones del tribunal federal estadounidense que juzga a su fundador, Sam Bankman-Fried, y sus más estrechos colaboradores al frente de la compañía podría tener repercusiones que se dejen sentir en toda la industria. Antes de su quiebra del 11 de noviembre, FTX llegó a un gran número de acuerdos con otras empresas del sector, algunas de las cuales se vieron arrastradas por su caída.

El caso está inspirando las nuevas regulaciones para las empresas de criptomonedas como la propuesta por la SEC, pero las valoraciones del tribunal podrían marcar los estándares mínimos aceptables para la protección y custodio de las criptomonedas. Bankman-Fried está acusado de ocho delitos, entre ellos fraude electrónico, conspiración, malversación y lavado de dinero. La Fiscalía le acusa de haber desviado dinero de sus clientes a sus cuentas y proyectos personales sin autorización.

El futuro judicial de Bankman-Fried, que llegó a ser conocido como “el niño gurú de las criptomonedas” por amasar la mayor fortuna de este tipo antes de cumplir los 30 años, se oscurece cada vez más. Hasta tres de sus colaboradores se han declarado culpables de fraude y han aceptado colaborar con la justicia estadounidense. El último ha sido Nishad Singh, cofundador de la plataforma condenado por diseñar el software que permitía extraer fondos de FTX y dedicarlos a otras iniciativas del grupo.