Una exposición inaugurada en Tenerife permitirá conocer a los vikingos "de verdad"

La Fundación Cajacanarias ha inaugurado hoy una exposición sobre los vikingos que permitirá conocer "de verdad" esta cultura desde una perspectiva algo alejada a lo que ofrecen las películas y las series de televisión, según Camilla Mordhorst, subdirectora del Museo Nacional de Dinamarca.



Esta muestra, denominada Vikingos. Guerreros del Norte, Gigantes del Mar, fruto de una colaboración entre la Fundación Cajacanarias, la empresa Museums Partner y el Museo Nacional de Dinamarca, ha sido presentada hoy en rueda de prensa y se podrá visitar hasta el 11 de agosto en el Espacio Cultural de Cajacanarias.



Mordhorst, que ha reconocido estar "encantada" de poder compartir con Tenerife y Canarias una importantísima parte de su colección de objetos, ha señalado que esta exposición cubre el periodo vikingo, datado desde el año 800 al 1050, en un contexto en el que Europa vive la época medieval en la que se producen "muchísimas agitaciones".



Ha añadido que la cultura vikinga suele resultar familiar a menudo gracias a series como Vikingos, una producción "al estilo de Juego de Tronos, con sus diatribas políticas, pero a la vikinga" que siguen unas seis millones de personas en todo el mundo pero que no tiene "un aspecto demasiado fehaciente".



"A diferencia de esa serie, esta exhibición representa la auténtica historia de los vikingos desde hace miles de años y se podrá comprobar que no solo eran unos excelentes conquistadores del mar, puesto que tenían unas artes y unas habilidades indescriptibles para la construcción de barcos y naves, sino que también eran campesinos y artesanos", ha subrayado Camilla Mordhorst.



El presidente de la Fundación Cajacanarias, Alberto Delgado, ha destacado el interés de la población canaria en el conocimiento de otras culturas y civilizaciones tras haber clausurado recientemente una exposición sobre el Antiguo Egipto que recibió más de 25.000 visitas.



Delgado ha apuntado que este proyecto es el más importante en términos expositivos que la Fundación Cajacanarias abordará este año, ya que está conformado por más de 600 piezas originales de la época vikinga y dos reconstrucciones fidedignas a través de las cuales se podrá conocer "algo más" de los países escandinavos y permitirá romper algunos mitos que "de forma errónea" la televisión y el cine han hecho creer a la población.



"Se trata de una mirada diferente a uno de los pueblos más guerreros y temibles de la historia en la que se observará, entre otras cuestiones, el papel preponderante de la mujer, la importancia del comercio, la navegación, la mitología, la familia y las tradiciones de un pueblo que, en sus viajes y conquistas, llegó a conocer más de 50 culturas", ha afirmado Alberto Delgado.



La directora de exposiciones de Museums Partners, Petra Rotthoff, ha destacado el carácter itinerante de esta exposición en una "situación especial" al tener que trasladar la muestra a una isla como Tenerife, con las dificultades logísticas que ello conlleva.



Rotthoff ha indicado que "han transformado" todas las salas de exposición, lo que ha permitido que el espíritu de los vikingos y las ideas principales que promueve la muestra puedan "lucir y brillar" y provocar una conexión entre el lugar de origen de la exposición y el de destino a través de una experiencia de conocimiento intercultural.



También ha apuntado que la cultura vikinga es, desde su punto de vista, un tema muy apropiado para una isla puesto que los isleños saben apreciar "mucho mejor" lo que hizo esta cultura y valorar sus técnicas de navegación, su sabiduría, sus materiales y también las distancias que recorrieron.



Por su parte, Peter Pentz, conservador del Museo Nacional de Dinamarca, ha comentado que todas las culturas, también la vikinga, han buscado respuestas a las eternas preguntas sobre la vida, la muerte, el sexo, el amor, el matrimonio y ha aseverado que la percepción y las respuestas de los vikingos a estas preguntas fundamentales "no eran muy diferentes" a las que se tienen hoy en día, por lo que puede "sorprender" la forma en la que los vikingos entendían estas cuestiones.



Asimismo, Petnz ha reflexionado sobre lo que se busca con esta exposición, que no es otra cosa que poder ilustrar cómo era realmente la mentalidad y la forma de pensar de los vikingos y entender todas las ideas y pensamientos que subyacen tras los objetos de la exposición.



"Nuestra esperanza con esta exposición es que todos aquellos que la visiten vean realmente lo sofisticado que era el pensamiento y la cultura de los vikingos", ha concluido.



La exposición contará con varias piezas destacadas de la cultura vikinga como el timón lateral de Herving Flak, que pertenecía a un gran navío de esta civilización, un ejemplar "excepcional" de una espada tipo Ulfberht y una réplica de la gran piedra de Jelling en la que se detallan los logros del rey Harald.