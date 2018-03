Snapchat sufre un terremoto que pone en duda su futuro

Más de 1,2 millones de usuarios de Snapchat han firmado una petición para pedir a la compañía que dé marcha atrás y prescinda del nuevo rediseño, que les parece "irritante". Pero fue un solo tuit de Kylie Jenner el que parecía haberle hecho daño de verdad.

Después de que la famosa, que tiene 24 millones de seguidores en Twitter, tuiteara "¿alguien más ha dejado de usar Snapchat? ¿O soy solo yo?", las acciones de Snap Inc., la empresa propietaria de la aplicación, cayeron un 6%, una pérdida de valor de mercado de 1.300 millones de dólares que dio lugar a todo tipo de titulares incómodos para la compañía.

Según algunos analistas y usuarios de Snapchat, la compañía no está solo ante un tropezón de relaciones públicas. Lo cierto es que tiene que lidiar con las reacciones negativas de los influencers y las marcas, y con la creciente popularidad de nuevas aplicaciones como Musical.ly y otras plataformas tremendamente populares entre los más jóvenes. Snapchat sufre una profunda crisis existencial y no está claro cómo logrará superarla.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.