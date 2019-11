6 experiencias slow para disfrutar del Norte del Norte gallego

Justo en la esquina noroeste peninsular donde se funden el océano Atlántico y el mar Cantábrico, parece que se detiene el tiempo. Y así te lo puedes tomar si lo que necesitas es relajarte, comer bien, hacer una escapada sin hordas de turistas, compartiendo vivencias con tu acompañante (si no prefieres ir a solas) y con los lugareños, con sus artesanos y sus productores, que te van a agasajar con la mejor gastronomía de Galicia. Si apuestas por el turismo sostenible y pausado, este es tu lugar en el mundo, con la belleza apabullante de sus acantilados, de los más altos de Europa, las Reservas de la Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Bourón y Terras do Miño, o los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa, las Fragas do Eume.

Pero hacer turismo slow (en este artículo te explicamos qué significa este movimiento y de dónde proviene) no significa no moverse, pues hay decenas de actividades interesantes como el avistamiento de aves, rutas de senderismo o ciclismo, rutas geológicas preciosas… tanto como sus villas y castillos medievales, cuna de leyendas como la de “a San Andrés de Teixido va de muerto quien no fue de vivo”. Así que tarde o temprano irás a conocer el Norte del Norte… Y sería mucho mejor que pudieras hacerte fotos para atestiguarlo.

1. Rutas de artesanía por A Mariña Lucense

En estos itinerarios conocerás personalmente los oficios de unos 30 artesanos de diferentes disciplinas, desde la cerámica, la cantería y la alfarería, pasando por la serigrafía, hasta los talleres de moda y de títeres. Y todo ello disfrutando a tu ritmo también de los valores naturales, culturales y gastronómicos de todo el recorrido por A Mariña Lucense, haciendo seis posibles rutas: la de Viveiro, que va desde Regal Xunqueira, pasando por Souto da Retorta, con el eucalipto gigante llamado O avó, hasta llegar al casco histórico de la villa medieval de Viveiro. La de Foz, que parte del Espazo Caritel, sigue por la Basílica de San Martiño y culmina con la Ruta das Praias en Foz.

La ruta de Cervo empieza en el Astillero de Fra, continúa por el Museo provincial del Mar y termina en el Complejo Histórico-Artístico Sargadelos. La ruta de artesanía por Burela que parte de rederas cabo Burela, pasa por el barco Museo Reina del Carmen y acaba con la Ruta do litoral. La ruta por A Pontenova y Riotorto comienza por Herreros, hace parada en el aula de interpretación de la pesca y prosigue por la Vía Verde del río Eo. También hay que llegar a Mondoñedo viendo en sus barrios artesanales el alfar Formas da Terra y O canteiro, su casco histórico y la cueva de O Rei Cintolo.

2. Ruta de la faba

La faba (alubia) de Lourenzá, un producto con denominación de origen propia.

La faba (alubia) de Lourenzá es un producto con denominación de origen propia que comprende toda la comarca y es tan autóctona que tiene su particular ruta y abarca de paso otros tesoros de la tierra como el arte, la naturaleza y su patrimonio histórico: empezando por el Mosteiro e Igrexa de San Salvador de Lourenzá, el Museo de Arte Sacro y el Pazo de Tovar; siguiendo por los paseos por el Área Recreativa do Muíño do Pereiro y el Miradoiro da Valiña, parando para probar las degustaciones de Faba de Lourenzá y otros productos típicos... y aprendiendo un poco más en el Centro de Interpretación da Faba y la Cooperativa Terras da Mariña.

3. Audioguías ficcionadas en Viveiro, Mondoñedo y Ribadeo

Para conocer los cascos históricos de Viveiro, Mondoñedo y Ribadeo, te proponemos recorrerlos al ritmo de las audioguías ficcionadas, un formato novedoso y singular creado por el Grupo Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014), que a través de voces narradoras, escenas dramatizadas, entrevistas, mapas sonoros y grabación binaural presenta unas historias ambientadas en sus calles, identificando sucesos, personajes y lugares que transmiten la esencia e idiosincrasia de cada villa, buscando la implicación emocional de la persona que escucha.

4. Avistamiento de aves desde un lugar estratégico en Europa

Birding Rías Altas ofrece una guía que recoge los puntos de interés ornitológico que hay en Ferrolterra, en Rías Altas, zona especial de conservación y protección de aves marinas. Todo un espectáculo de migración de miles de ejemplares que se pueden observar en el Cabo de la Estaca de Bares (punta situada más al norte de la Península Ibérica, declarada Sitio Natural de Interés Nacional desde 1933), las Rías de Ferrol y de Ortigueira y Ladrido, los acantilados de Ortegal (aquí, además de las aves, se pueden observar las rocas más antiguas del planeta: las eclogitas) o la laguna de A Frouxeira en Valdoviño. Pero además de aves migratorias, en el interior del territorio también se pueden atisvar aves forestales, escondidas en lugares tan bellos como el Parque Natural de las Fragas de Eume, las Sierras de Forgoselo y Faladoira y las riberas de los ríos Xubia y Castro.

El turismo slow reivindica alejarse de las prisas a la hora de viajar.

5. Las rutas de senderismo en el norte del Norte

Ya sea por Ferrolterra o por A Mariña lucense, que se pueden hacer tanto caminando como en bicicleta. Son de distintos niveles: en la zona de Ferrolterra, fácil sería la de A Fraga dos Casás; moderada, la del Camino Vello de San Xiao; difícil, la del Camino da Costa; y muy difíciles y largos se harían los 53,05 kilómetros de la Ruta Entre Dúas Rías. Por la Mariña Lucense también podrás disfrutar de muchas rutas de senderismo o ciclismo fáciles, por ejemplo, la vía Verde del ferrocarril o la de Fraga da Becerreira; y moderadas como la Ruta da auga de Mondoñedo o la de las fragas da Pontenova; la única difícil es la ruta polas Terras do Mariscal. ¡Así que, a respirar naturaleza, que son preciosas!

6. Rutas geológicas

Si hay algo que diferencie el Norte del Norte del resto de Galicia es su paisaje (quién no ha oído hablar del monumento natural de la Praia das Catedrais o de los acantilados del Cabo Ortegal), por lo que otra de las experiencias slow turism que te proponemos es visitar las áreas de interés geológico para descubrir cómo se fue formando el litoral, descubriendo en cada ruta los secretos de la zona: volcanes submarinos, eclogitas, arcos rocosos, la rasa cantábrica, los pliegues de la orogenia varisca...