Descubre los mejores restaurantes veganos de Bilbao

Al igual que muchas otras de las grandes ciudades españolas, la capital de Vizcaya cuenta con una variada oferta gastronómica para quienes la visitan. Si estás pensando en ir al País Vasco y quieres disfrutar algunos de los mejores restaurantes veganos de Bilbao, en este artículo te vas a topar con muchas de las más interesantes propuestas gastronómicas sin carnes ni derivados de animales en su carta.

De pintxos por Bilbao: 10 bares imprescindibles

Más

Según una encuesta de la web del Día Mundial del Veganismo, la mayor parte de personas vegetarianas y veganas reside en Madrid, Barcelona y Valencia. Y la mayoría de vegetarianos/as (71%) y veganos/as (79%) convive con algún animal, frecuentemente perros, o perros y gatos. Hay más datos: más de la mitad de las personas veganas y casi la mitad de las vegetarianas siguen esta dieta desde hace un mínimo de tres años. Y la principal motivación de las personas veganas para adoptar esta dieta son los derechos de los animales. Aunque en el caso de las personas vegetarianas se ve mayor preocupación por la salud y el medio ambiente.

Como vemos, cada vez hay más personas que optan por este tipo de alimentación y por esto hay más restaurantes de este tipo en todos los rincones de España. Como en Bilbao, y pronto llegarás a la conclusión de que, al menos en esta localidad, los platos veganos son tan sabrosos como los demás. ¡anota estos locales!

Los restaurantes veganos recomendables en Bilbao

La Camelia Vegan Bar, Villarías kalea, 3

En un rincón del centro destaca el que es considerado, desde hace años, uno de los mejores recintos de comida vegana de toda la región. El secreto de su éxito está en la originalidad de la carta, ya que no está basada en las recetas locales sino en la cocina japonesa. Uniendo algunas de las más típicas preparaciones niponas con las materias primas españolas, se logran resultados increíbles.

Si eres una de esas personas que extrañan el sushi con pescado, encontrarás aquí esta especialidad gracias a sus menús baratos y exquisitos. Mientras tanto, si priorizas opciones más clásicas, tienes el hummus, las lentejas o la sopa miso como parte de sus alternativas.

Puedes degustar tu elección en su salón o bien llevarla take away para disfrutarla mientras recorres los atractivos bilbaínos.

Garibolo, Fernández del Campo kalea, 7

De origen vegetariano, este recinto ha ido sumando cada vez más propuestas veganas a una carta repleta de posibilidades. Y es que cada vez hay más locales de este tipo en toda España. Disponen de menús diarios simples, como de otros especialmente diseñados para los días festivos y los fines de semana.

Durante la semana los platos pueden ir cambiando, por lo que es importante echarle un vistazo a la pizarra con las recetas del día. Cualquiera que sea la que elijas, deberías acompañarla con alguno de los vinos ecológicos. Sus encargados pueden orientarte sobre maridajes y combinaciones posibles de la mano de su bodegón. Una experiencia completa que va más allá de calmar el apetito.

Sua San, Mazarredo Zumarkalea, 79

Este tampoco es un restaurante estrictamente vegano pero, si has decidido alimentarte de esa forma, tienes bastante para escoger. A sus ensaladas personalizables y platos calientes estilo vegano le suman zumos détox y una relación calidad-precio difícil de igualar. Así en la variedad está el gusto.

Su colorido espacio físico contribuye a crear una atmósfera agradable, por lo que te sugerimos sentarte en alguna de sus mesas.

Txukrut Vegan Bar, San Frantzisko kalea, 25

Este es uno de esos lugares en los que todo vegetariano de paseo por Bilbao debería detenerse. Lo mismo cada uno de sus vecinos. En este sitio la oferta sí es 100% vegana, y contempla desde comidas rápidas como hamburguesas hasta platos “con cuchara”, ideales para cuando llegan las bajas temperaturas al País Vasco. Sobresale por versionar diferentes platos populares.

Te aconsejamos especialmente las papas arrugadas y, claro está, la ensalada de nombre Txukrut.

Cooper Deli, Mazarredo Zumarkalea, 6 y plaza del Museo, 3

Ambas sucursales de este establecimiento son interesantes para hacer una parada si tienes hambre y buscas un restaurante vegano que priorice la comida rápida. En el Mazarredo hallarás un restaurante que se dedica a los sándwiches con ingredientes vegetales, pero si prefieres algo más elaborado puedes ir hasta plaza del Museo. Ahí te esperan con una carta más completa, pensada para degustar en el salón.

Green Bistrot, Juan Ajuriaguerra kalea, 13

Muchos de los mejores platos veganos que se preparan en Bilbao nacen en la cocina de Green Bistrot. No es sólo vegano pero poco importa porque sus pintxos y sándwiches con vegetales de temporada te dejarán alucinado y están entre los mejores de la ciudad. Y otra ventaja es que permanece abierto a lo largo de la jornada. Podrás almorzar o cenar, pero también ir en busca de tu desayuno o merienda.

Si pasas de prisa por su puerta, bien harías en seleccionar alguna de las opciones del menú antes de seguir.

La Parada de Bilbao, Plaza Biribila, 2

Un bar restaurante estratégicamente ubicado, a pocos metros de la estación de Abando y con menús veganos muy económicos. Puedes desayunar un café con leche de almendras, o por qué no decantarte por unos pintxos de vegetales a la hora del almuerzo.

Kasco, Andra Maria Kalea, 16

Este espacio de comida vasca y fusión tiene un prestigio que ha sabido ganarse con el paso del tiempo, entre veganos y también no veganos. Para los primeros es una de las mejores opciones dentro del Casco Viejo porque aunque su menú no es demasiado amplio, tienen platillos que no vas a poder comer en otros establecimientos. Sus cartas green hacen de esta propuesta una realmente atractiva.

Bohemian Lane, Harategi Zahar Kalea, 3

Concluimos con una alternativa imprescindible en cuanto a pastelería vegana se trata y que es perfecta para los amantes de las cosas dulces por la tarde. Descubrirás sus pasteles caseros con productos ecológicos, entre los que te sugerimos las tartas, las tortas y los chocolates.