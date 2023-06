Los restaurantes veganos más de moda de Valencia

Uno de los muchos atractivos que tiene la Comunidad Valenciana para sus visitantes es una oferta gastronómica realmente amplia. Hace años que a la paella y otros clásicos locales se le han sumado los establecimientos especializados en comidas sin carne ni derivados de lácteos. Repasemos, entonces, algunos de los restaurantes veganos en Valencia que vale la pena que conozcas.

Mientras recorres el casco antiguo, la Catedral, las torres de Quart y de Serranos o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, puedes aprovechar el viaje para disfrutar de algunas de las exquisiteces veganas que se ofrecen en estos locales de variados estilos.

Los mejores restaurantes veganos de Valencia

Café Madrigal (C/ de Puerto Rico, 41)

En uno de los barrios más céntricos y populares de la ciudad, Café Madrigal es la típica cafetería vegana; perfecta para comer y cenar cualquier día. Destaca por su café con leche de almendra y las opciones para acompañarlo son variadas. Te recomendamos la tarta de manzana.

Lo ideal es probar alguna de esas infusiones calientes pero si vas a la hora del almuerzo o la cena te encontrarás con platos sabrosos como su tortilla de patatas vegana o su queso de aceite de coco marinado con aceite de oliva, ajo, romero y guindillas. Haz caso de las sugerencias de sus responsables.

La Mandrágora (C/ de la Mare Vella, 15)

Más una experiencia que un lugar para comer, esta asociación cultural plantea una forma única de acercarse al arte del veganismo. Tienes que registrarte previamente y lo curioso es que no hay una carta fija y que los precios no están determinados, sino que decide cada comensal cuánto cree que vale su menú. Si buscas algo alternativo, a la vez que muy original, esta es una opción que deberías valorar.

Almalibre Açaí Bar (Carrer de Roteros, 16)

Uno de los aspectos que más interesan de su oferta es el açaí, una pequeña y nutritiva baya originaria del Brasil, de donde vienen muchos de ellos.

Sus propuestas son múltiples y contemplan desde zumos y batidos hasta hamburguesas. Y si te sientes a gusto y quieres ayudarles, puedes comprar alguno de los productos de merchandising que venden. Por si acaso te interesa, también hay locales en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Restaurante Khambú (C/ de Quart, 41b)

Posiblemente la primera referencia vegana que se venga a la mente de los valencianos y turistas por su estratégica ubicación, muy cerca del Mercado Central y el antiguo cauce del río Turia. Khambú es aconsejable si quieres comer bien y además salir de fiesta.

El ambiente, sobre todo los viernes y sábados por la noche, es increíble. Y la calidad de sus materias primas está a la altura. Sugerimos pedir alguna de sus hamburguesas veganas, especialmente la estrella de la carta que no es otra que la “Khambú”. Igualmente, no faltan otros ya clásicos de las vegan burgers como la Beyond Burguer, que por su sabor y color es ya toda una referencia de carne vegana en todo el mundo. Es cuestión de evaluar sus ingredientes.

Por último, independientemente del menú que hayas seleccionado, resérvate para el postre: red velvet o tarta de manzana asada son las mejores propuestas.

Guakame Street Food (C/ del Mur de Santa Anna, 3)

No es que sus recetas no sean buenas, sino que la estética de este restaurante acapara la atención inevitablemente. Podríamos decir que es un espectáculo en sí misma. Espejos, luces de neón y los suelos y techos que las reflejan son motivo suficiente para darse una vuelta.

A diferencia de otros establecimientos de tales características, sus comidas intentan emular las cárnicas y lácteas. Justamente, la excelencia en ese intento de imitación les hizo valedores del prestigioso premio Best Foodie del año 2020.

Si eres fanático de las hamburguesas, La Donna desafiará todos tus sentidos. Elaborada con un donut dulce con semillas de chía, rellena a su vez con carne crujiente, bacon, mayo chipotle y mozzarella fundida, es exclusiva de allí y no deja a nadie indiferente.

Oslo (C/ dels Catalans, 8)

Una de las citas obligadas para los veganos por cómo usan los alimentos de temporada y por la posibilidad de pedir a domicilio. Enclavado en un edificio remodelado de mediados del siglo XIX, Oslo es uno de los símbolos culinarios del barrio del Carmen. Y si estás en busca de un restaurante vegano, seguro que te gustará.

De hecho, cuentan con servicio para realizar menús especiales vegetarianos y veganos para celebrar tu boda o evento.

La Casa Viva Ruzafa (C/ de Cadis, 76)

Un espacio sostenible, repleto de plantas y absolutamente original. Su decoración es vintage y ha sido intervenida artísticamente. Puede que sus zumos 100% naturales sin azúcar ni aditivos sean lo más popular de la carta, pero atención a su tabla de patés. Viene con siete patés y es genial para compartir con amigos. Después de todo eso, nada mejor que unas pizzas personalizables.

Aloha Vegan Delights (Carrer dels Cavallers, 45)

Destacan también sus hamburguesas veganas, el kebab o el hummus y no puedes dejar de probar sus batidos, que triunfan por encima de muchas otras cosas, además de sus smoothies y también los licuados. Lo verás porque está cerca del famoso monumento Torres de Quart y es punto de parada obligada tras ver los mejores lugares a visitar en la ciudad del Túria.

Cake Project (Calle Del Doctor Peset Cervera, 21)

En este caso, se trata de una pastelería vegana que además tiene productos sin gluten. Su especialidad son sus tartas raw-vegan. Hay recetas deliciosas, sin azúcares refinados y plant-based. Sus dueños creen firmemente que disfrutar comiendo y cuidarse no debe estar reñido. Si quieres más, tienen un e-book (Healthy Recipes) en su web, donde obtener sus (saludables) tas más saludables.