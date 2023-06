Restaurantes baratos que merecen la pena en Lisboa

Si quieres visitar una capital europea donde disfrutar de la mejor gastronomía a muy buen precio, Lisboa es tu destino. La capital de Portugal es aclamada por los viajeros no solo por su belleza y el saudade de sus fados, sino por su gastronomía a un precio asequible. ¿Te apetece un paseo virtual por los restaurantes de Lisboa en los que comer barato que puedes visitar en la ciudad? Empezamos.

El plato estrella de Lisboa es el pescado fresco, por estar rodeado por el océano atlántico. Sus sardinas, su bacalao y mariscos frescos son deliciosos junto a un buen vino, aunque también tienen platos como el pollo o la feijoada, debido a su cultura gastronómica compartida con Brasil. Algunos de sus vinos típicos son el Setúbal o el Palmela.

Ahora sí, vamos a esa ruta por los restaurantes en los que comerás barato y bien en Lisboa. Te recomendaremos opciones no solo típicas por si estás algunos días y quieres cambiar y darle diferentes gustos a tu paladar.

Restaurante Tascardoso

Si lo que buscas es una comida copiosa, nuestra primera recomendación es este lugar. Sobre todo cuando aterrizamos el primer día solemos tener mucha hambre, después de horas de aeropuerto, llegada al hotel y alguna primera visita.

Por eso esta puede ser una muy buena primera parada para comer esa primera jornada en Lisboa, ya que es un dos por uno. Tiene servicio de comida rápida a precios de unos cuatro euros el plato.

También tiene opción de restaurante a la carta. Sus postres son muy buenos, según viajeros que los han probado y está situado cerca de Bairro Alto, en la Rua do Século, 242.

Cafetería Chapito

Si lo que te apetece es ver Lisboa desde lo alto, te recomendamos este curioso lugar que forma parte de una asociación cultural que ofrece habitualmente exposiciones y otras actividades como circo o teatro.

Está cerca del castillo y tiene opciones saludables como ensaladas. Su precio medio es de unos 8 euros, no tan barato como otros pero sin duda especial para pasar un buen rato con vistas de la ciudad. Está en la Costa do Castelo número 1.

El Rei D’frango

Como su propio nombre indica, este restaurante está especializado en pollo. Como comentábamos, aunque Lisboa es conocida por sus pescados y mariscos, también es muy típico el pollo.

Puedes probar el pollo frito, acompañado con arroz, frijoles, patatas y picanha por un precio de diez euros aproximadamente.

También es conocido el lugar por preparar muy bien algunos platos de pescado. Así que si incluso quieres tomar ambos platos o pedirlos para compartir y no tener que elegir, no lo dudes. Este es tu sitio. A la hora de comer tienen un menú por siete euros con bebida y café incluidos. No olvides que el café portugués tiene muy buena fama también.

O Trigueirinho

Uno de los locales que sirven comida típica de Lisboa barata sin duda. No te lo pierdas si eres de los puristas. Está en el barrio de Alfama y es un local con historia y de trato familiar. Tiene postres muy recomendables y es buena señal que acuda mucha gente de la zona.

No tiene la carta más extensa del mundo, pero sin duda acertarás con la elección que pidas al ser comida muy casera.

Por una media de diez euros comerás hasta saciarte. Está bastante concurrido, así que te recomendamos ir a una hora prudente o un poco antes de comer y tomar un aperitivo si quieres coger mesa. El servicio es muy amable.

A Cultura do Hamburger

Ir de viaje y no comer alguna hamburguesa es ya casi algo extraño. Sobre todo en esos días en los que te has programado visitar varios lugares que están cerca y quieres aprovechar. La buena noticia es que, en este caso, no tiene que ser un Burguer King o similar.

Este lugar dispone de ocho tipo de hamburguesas para elegir. Un menú con patatas y bebida, ingredientes naturales y más caseros que en las franquicias te sale por unos nueve euros.

Tasca do Chico

Si tienes el romántico capricho de comer o cenar mientras disfrutas de un fado, no te pierdas la Tasca do Chico. Ya viajes en pareja o solo, si te gusta esta pieza del folclore portugués, comer en un sitio así en un viaje siempre es algo a recordar.

El menú no es el típico de carta, pero es muy económico. Allí puedes encontrar raciones y tapas como tortitas de bacalao, queso u otras típicas de Lisboa y también sándwiches desde dos y tres euros.

Sin duda, uno de los mejores sitios si lo que quieres es comer realmente barato en Lisboa y, además, disfrutar de sus fados mientras tanto.

Frangasqueira Nacional

Como su propio nombre indica probablemente sea de los mejores sitios para comer el típico pollo de Lisboa barato. Puedes comer por unos cinco euros por persona, aunque no tiene como tal mesas y comedor.

Es genial si quieres hacer picnic en algún parque o llevarte comida al hotel. Eso sí, si vas en hora punta está lleno así que te recomendamos que tengas esto en cuenta.

Además de pollo podrás pedir menús montados, espetadas, costillas de cerdo y otros platos. Sirven los pedidos con acompañamiento de ensalada, arroz o patatas fritas.

A Picanha

Para terminar, un lugar donde podrás disfrutar de buena carne si la prefieres al típico pescado portugués. La especialidad es la picanha, el corte típico brasileño que tan barato se puede encontrar en Lisboa y es típico de Brasil.

Es un lugar típico también en lo que a decoración se refiere y está al lado del Museo Nacional de Arte Antiguo, así que si vas a visitarlo te vendrá genial para comer después.

Hay menús los domingos y el precio son unos doce euros.

Aquí hemos visto algunos lugares donde comer barato en Lisboa. Como ves, no es tarea difícil, hay bastantes opciones de buena calidad a buen precio y para todos los gustos, ¡que los disfrutes!