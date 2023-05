Las terrazas de moda de Barcelona que no te puedes perder en verano

Son las estrellas de la época estival. Muchas están en las azoteas, otras formando parte de restaurantes y bares para ir en compañía y pasarlo bien. Las terrazas son aquellos lugares en los que poder comer, cenar, respirar aire puro y también tomar el fresco. Te mostramos las terrazas de moda de Barcelona. Anota bien cuando vayas a la ciudad condal.

Estas son las terrazas de moda de Barcelona

Sky Bar, azotea en el centro

Esta gran terraza 360º es una de las más espectaculares de la ciudad por muchas razones. Una de ellas es porque está en el centro, en la misma Plaza Cataluña. Otra es porque es 360º, es decir, tiene unas vistas fantásticas que van desde la montaña hasta el mar. Todo ello en la azotea del hotel Iberostar.

En este lugar notarás la brisa y podrás tomar interesantes y diferentes cócteles. También hay una selección de platos de cocina mediterránea e internacional y es el enclave central de fiestas privadas, así como de reuniones de amigos y especialmente turistas, dada la zona en la que se halla.

Belbo en el hotel Me

Otra de las terrazas más grandes y espectaculares, también en el centro, es la de Belbo Collection, que en el hotel Me Barcelona acoge diversos espacios y restaurantes.

Hablamos del Belbo Terrenal, Belbo Fasto y Belbo Luma, los tres espacios gastronómicos que son toda una oda al sabor y aromas mediterráneos en tres conceptos y ambientes diferentes.

A continuación de los restaurantes hay una gran terraza interior inesperada para quien lo visita y que acoge desde eventos gastronómicos al disfrute de cócteles. Pero no es el único lugar al aire libre de este hotel. En el mismo lugar, en la planta superior, hay un acogedor rooftop, la terraza con la mejor panorámica de Plaza Cataluña y la Sagrada Familia, piscina incluida.

Brunch en una terraza del Eixample

Lo bueno de Barcelona es que puedes desconectar en zonas fantásticas e interiores alejadas del ruido. Es el caso de la terraza del Negresco Restaurant del hotel Negresco Princess, en pleno Eixample.

Todo en ella tiene mucho encantoesde su atmósfera a sus servicios. En este tiempo, además, hay brunch los fines de semana, de 12 a 15 horas, con entrantes, plato principal y postre. Todo regado por una amplísima selección de bebidas. A tener en cuenta no solamente este envidiable espacio, sino su apuesta por el upcycling. Prácticamente la totalidad del brunch se sirve en menaje elaborado a partir de los residuos de vidrio del propio establecimiento.

Tapas y más en la zona alta

Nos vamos a la zona alta, donde encontrar esta terraza mítica. Hablamos del restaurante Montesquiu, ubicado en la calle Mandri de Barcelona, que acaba de celebrar su 70 aniversario. Javier de las Muelas el propietario del local. Una buena excusa para conocer de cerca las tapas de siempre y las más novedosas en una terraza donde tomar el fresco.

Dispone también de una gran variedad de cervezas que han contribuido a popularizar el local y una amplia sugerencia de cócteles insignia de Javier de las Muelas, como no podía ser de otra manera.

Saborear las primeras pizzas estilo Detroit de Barcelona

En nuestro repaso a las terrazas de moda de Barcelona no podemos dejar pasar por alto Four Corners, que en The Hoxton, en el Poblenou. Este local se jacta de ser la primera pizzería Detroit-style de Barcelona.

De hecho, su nombre (Four Corners) hace referencia tanto a los cuatro bordes de su pizza cuadrada como a las cuatro secciones que componen el espacio. A estas se unen otros platos como las albóndigas a la arrabbiata con chips de polenta, la berenjena o pollo parmigiana con salsa de tomate, parmesano y confitura de aceitunas Kalamata y el delicioso cheesecake. A destacar que la terraza tiene vistas a la torre Agbar y al Museo del Diseño.

La terraza del Pulitzer

Para muchos es conocida de esta manera, precisamente, por estar en el reconocido hotel Pulitzer del centro de la ciudad condal.

El lugar cumple diez años con mucho ritmo. Porque, además de comer o tomar combinados, es una de las que más música alberga, con fiestas con djs y más. Mobiliario luminoso, chill corners y una generosa vegetación forman este espacio que ya es referente por sus fiestas y por relajarse siempre sin olvidar que estamos en el centro.

El Ateneu, en el Gótico

Buscando siempre el fresco, entre las calles del Gótico está el centro Ateneu, que esconde varios espacios. Uno de ellos es el jardín terraza con palmeras y otros elementos románticos que ofrecen una velada distinta no solamente tomando algo, sino también ofreciendo cenas.

Martínez y vistas a la ciudad

En la montaña de Montjuïc, restaurante Martínez es uno de los que permite tener Barcelona a tus pies. Fue el lugar escogido por Barack Obama y Steven Spielberg para comer cuando vinieron hace poco a la ciudad para asistir al concierto de su amigo Bruce Springsteen.

De los barcos al mar, los montes, los edificios más emblemáticos o museos. Todo esto se puede ver a vista de pájaro. No te pierdas sus paellas, las tapas y los vermús.

En Les Corts

En un barrio menos turístico, Les Corts, la terraza interior del restaurante Fragments hace años que es una apuesta segura cuando hay cenas de grupo. Lo complicado es encontrar sitio, así que mejor reservar. En todo caso, triunfan las tapas o sus carnes, y especialmente su ubicación por estar en un lugar en el que reina la calma.

RoofTop Garden en el Palace

Sube a la terraza del hotel Palace y déjate llevar en su RoofTop Garden en el que disfrutar del maravilloso clima mediterráneo combinado con las mejores vistas de la ciudad. Te teletransporta a la Costa Brava sin moverte de la ciudad gracias a L’Arròs, el nuevo restaurante efímero del hotel.

La música está también presente para dar más vidilla a este espacio. Los jueves regresa la rumba de David Canal, mientras que todos los sábados y domingos este mismo espacio acoge los Lazy Weekends, una deliciosa fórmula para los amantes de los desayunos tardíos.