Los fracasos se pagan

No había más que escuchar y contemplar la satisfacción que rezumaban las bancadas y los portavoces de la derecha para calibrar las desoladoras dimensiones del error perpetrado por PSOE y Unidas Podemos Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar