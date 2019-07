Pablo Iglesias rebaja su última oferta y emplaza a Sánchez a seguir negociando para no ir a elecciones

Hasta el último minuto. Pablo Iglesias ha lanzado desde la tribuna una propuesta 'in extremis' rebajando la última posición de su partido y emplazando a Pedro Sánchez a seguir negociando. "Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las políticas activas de empleo", ha dicho Iglesias desde la tribuna. En su escaño, Sánchez ha respondido con un gesto, negando con la cabeza.

La idea de ultimo minuto tiene, según Iglesias, la firma de un destacado dirigente socialista que este jueves se habría puesto en contacto con el líder de Podemos para proponerle que pusiera sobre la mesa esa última vía de acuerdo. "Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien de su partido. Me ha dicho 'pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo'". Iglesias no ha revelado el nombre de quien le ha recomendado su último movimiento pero se ha encargado de aclarar que se trata de un "destacado" miembro de la formación que lidera Pedro Sánchez.

La última propuesta de Pablo Iglesias supone que Podemos renuncia a tener el Ministerio de Trabajo, que esta misma mañana pidieron por escrito en un documento de dos folios que el PSOE no ha aceptado.

Iglesias ha asegurado que "es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días" y se ha quejado de las formas en una negociación que, en su opinión, se ha desarrollado "contrarreloj y en tiempo real, filtrándolo todo a los medios de comunicación".

El líder de Unidas Podemos se ha negado a dar por roto el acuerdo y ha finalizado su intervención asegurando que todavía hay tiempo para "salvar esta sesión de investidura y tener un gobierno de coalición". "No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto", ha concluido Iglesias.