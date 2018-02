Susana Díaz califica de "terapia de grupo" la reunión de Mariano Rajoy con sus barones para hablar de financiación

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz ha calificado de "terapia de grupo" la reunión este lunes de Mariano Rajoy con los líderes de su partido en los distintos territorios para hablar del debate del modelo de financiación de las comunidades autónomas, una cita muy criticada desde el PSOE pero que sin embargo sigue el esquema de lo que hizo hace una década José Luis Rodríguez Zapatero con sus barones cuando se negoció el sistema todavía en vigor.

En una entrevista en el programa Acento andaluz, en Ondaluz TV, la también secretaria general del PSOE de Andalucía, ha expresado su rechazo a que el Gobierno de Mariano Rajoy "esté ya en nada" en este debate y ha corroborado las críticas de otros socialistas a este encuentro que atribuyen al "sectarismo" del presidente del Gobierno de España.

En su opinión, el PP "no ayuda a crear un horizonte de esperanza", y le parece "una irresponsabilidad" que el presidente "se reúna sólo con los suyos para hablar de sus problemas" en un partido inmerso en una "contienda con C's". Por eso, espera que "cuanto antes" convoque a los presidentes de la autonomías, si bien cree que "todo son excusas" -en estos momentos "es Catalunya"- para no abordar este debate para una reforma que debió afrontarse hace casi cinco años.

"Yo lo he hecho todo", ha continuado en alusión al impulso que se ha dado en el Parlamento de Andalucía para este debate con un grupo de trabajo que deberá tener sus conclusiones a finales de este mes, por lo que ha reprochado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "no haga lo que tiene que hacer".

Se trata de un debate que no puede ser ajeno a la situación en Catalunya. "Quiero que el encaje le venga bien a todos los españoles", ha comentado en referencia a Catalunya, para insistir en que la reforma de la Constitución Española no puede ser para contentar a un determinado territorio, "sino para un proyecto común". Tras calificar de "barbaridad" un gobierno a distancia, ha considerado que los ciudadanos "se han echado a la calle" para pedir que se cumpla la ley. "No hay nada peor en democracia que acostumbrarse a quienes permanentemente amenazan con saltarse la ley", ha recalcado.

Precisamente, a esto ha atribuido su fracaso en el intento de liderar el PSOE. "El país que defiendo, esa España unida que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan [...], en ese momento parece ser que no gustaba escucharlo a algunos...", ha expuesto para intentar explicar qué pudo contribuir a su derrota en las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez, y tras haber asumido el rechazo que generó en buena parte de la militancia su discurso españolista.



En su opinión, los ciudadanos "quieren un partido que defienda a este país porque España está por delante del PSOE y de cada uno de nosotros". Por eso, ha insistido: "Si al final todos estamos en esa defensa, yo me siento contenta", ha subrayado, satisfecha de que su partido haya aparcado el discurso de la "plurinacionalidad".

Eso sí, ha lanzado otro mensaje a Pedro Sánchez: "El PSOE no puede relajarse porque es la alternativa de Gobierno en España". Respondía así a las encuestas que dan una espectacular subida a C's, pese que Ferraz niega que se esté produciendo un trasvase de votos de los socialistas a las filas de Albert Rivera.

De todas maneras, cree que ese momento tan duro para ella, cuando ya se veía en Ferraz, es del "paleolítico". De igual modo, ha rechazado ser "comentarista" de Pedro Sánchez, a la hora de valorar ciertos posicionamientos del líder que pueden colisionar con los suyos, y ha abogado por un PSOE que defienda a los españoles.

Peaje de la AP-4

Otra de las reivindicaciones a Mariano Rajoy a la que ha hecho referencia es el levantamiento del peaje de la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4) cuyo contrato expira el 31 de diciembre de 2019. En este sentido, pese a que el Gobierno de España ha dicho que "no se va a prorrogar el contrato", no ha garantizado que vaya a ser gratis el uso de esta autopista, lo que hace temer que pueda barajar una alternativa que no satisfaga a los miles de conductores que transitan por la misma porque, además, es la única que no tiene otra vía de alta capacidad para sortearla.

La presidenta asegura que desde 2005 la Junta de Andalucía lleva gastados más de 105 millones de euros por la liberación del tramo de la AP-4 desde Jerez de la Frontera a Cádiz, que se asumió para intentar paliar el impacto del peaje, por lo que ha insistido en que el 1 de enero de 2020 "debe acabarse" con el pago en toda esta vía de alta capacidad.



Cuando haya terminado 2019, habrán sido más de 125 millones de euros los abonados por haber asumido la liberación de este tramo, a los que la Junta de Andalucía "no va a renunciar". De hecho, ha reiterado que los servicios jurídicos de la administración están estudiando la posibilidad de reclamar esta cantidad, como anunció el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, igual que plantea la impugnación de la prórroga del peaje en sí.



El pacto de investidura

Por otro lado, ha confiado en que C's no se deje "contagiar por los nervios del PP", una formación a la que permanentemente ha aludido en términos de "desasosiego" y "desconcierto". Tras matizar que lo que tiene con C's es un pacto de investidura, cree que goza de buena salud y hay que medirlo por "su grado de cumplimiento", que cree que es elevado.

Mostraba con ello más tranquilidad que alivio después de que este pasado fin de semana los socialistas hayan tenido que reforzar sus contactos con C's por el ultimátum que hace unos días le lanzaba Juan Marín, quien finalmente ha rebajado el tono de sus exigencias en el cumplimiento del pacto de investidura.