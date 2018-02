C's da otro margen para que el PSOE cumpla con las leyes del pacto de investidura que siguen bloqueadas

El portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha rebajado este lunes el tono de sus exigencias para el cumplimiento del pacto de investidura con Susana Díaz y les ha dado más margen para cumplir con el compromiso de dos de las leyes incluidas en el mismo y en las que más prisa habían metido a sus socios.

En el caso de la reforma de la Ley Electoral de Andalucía esperarán a que el 15 de marzo se presenten las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para ello, en lugar de presentar su propia propuesta el 1 de marzo, y en cuanto a la Ley de Formación Profesional y la Ley de Emprendimiento, confían en que el Gobierno de Susana Díaz remitirá el proyecto de ley "en breve".

Para el líder de C's, la respuesta que ha tenido en el PSOE su ultimátum les hace pensar que dará tiempo a que las dos normas estén para esta legislatura, si bien no se ha referido a las otras tres pendientes del mismo pacto de investidura y que, si no se registran en el Parlamento de Andalucía el mes que viene, no dará tiempo a tenerlas. En términos parecidos se ha expresado el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, de forma que los dos han lanzado un mensaje de sintonía tras el aviso a navegantes de Juan Marín hace unos días.

El líder de C's ha hablado por la mañana en Canal Sur TV y ha sostenido que su formación ha "calmado las aguas" con el PSOE tras ese compromiso. Tras matizar que él "nunca" ha puesto en duda la vigencia del pacto de investidura, sino la "capacidad de gestión" del Gobierno de Susana Díaz, cree que las tres normas podría estar en tramitación a "finales de abril o primeros de mayo".

De su lado, Juan Cornejo ha recalcado que los dos partidos han acordado "respetar los plazos" del grupo de trabajo sobre la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y esperar a que presente sus conclusiones, igual que ha incidido en el compromiso del Gobierno de Andalucía de tener los otros dos texto con tiempo para que sean aprobados en la presente legislatura.

En este contexto, ninguna de las dos formaciones se ha querido expresar sobre la posibilidad que la nueva Ley Electoral de Andalucía no pueda entrar en vigor para las próximas elecciones autonómicas, que se convocarían en un año si no hay adelanto. La realidad es que el tiempo corre en contra y, en cualquier caso, la búsqueda del máximo consenso posible y el hacer cambios que no supongan tocar el Estatuto de Autonomía, lleva a pensar que será una modificación mucho menos ambiciosa de la planteada por C's, y los grupos de Podemos e IU, dado que el PSOE y el PP quieren cambiar lo menos posible un sistema que les beneficia en los comicios.