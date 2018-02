El ultimátum de C's a Susana Díaz: "La propuesta de reforma de la Ley Electoral de Andalucía debe estar el 1 de marzo"

En el pronóstico más conservador, los próximos comicios que toquen serán las elecciones autonómicas de Andalucía en marzo de 2019, y para entonces C's quiere que sea con un nuevo marco. Por eso este miércoles han lanzado un ultimátum a Susana Díaz: "La propuesta de la reforma de la Ley Electoral de Andalucía debe estar el 1 de marzo". Forma parte del pacto de investidura que firmaron hace tres años y, de hecho, se creó un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía para ello, pero ha sido objeto de un par de prórrogas y no tendrá su dictamen hasta el final del presente periodo de sesiones.

En este contexto, el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, insta a que el Gobierno de Andalucía presente un texto o registrará la proposición de ley que ya tiene redactada su grupo y que sería la primera de esta formación en toda la legislatura. Básicamente, recoge las conclusiones que C's elevó tras las comparecencias de expertos en el grupo de trabajo, igual que hicieron los otros cuatro grupos y donde sus documentos permitían vaticinar una reforma light para no tener que tocar el Estatuto de Autonomía y para solventar diferencias en una medida en la que se exige un máximo consenso.

Por otro lado, Juan Marín ha descartado que en Andalucía se pueda reeditar el pacto entre el líder de su partido, Albert Rivera, y el de Podemos, Pablo Iglesias para acometer la correspondiente reforma en el Congreso de los Diputados. "No vamos a negociar nada con Podemos. [...] Si el 1 de marzo el PSOE no plantea un documento, registraremos nuestra proposición de ley", ha repetido, para precisar que están dispuestos a "hablar con todo el mundo", pero no a hacerlo a dos bandas.

"Se puede hacer una reforma desde el consenso pero hace falta una mayoría de votos en el pleno, y Podemos y C's no lo tenemos, y por lo que se ha traslado en el grupo de trabajo hay posicionamientos muy distantes", ha argumentado para justificar que no se siga la misma estrategia.

Sólo una ley en vigor de las 11 del pacto de investidura

Igualmente, Juan Marín, en clara clave de campaña y tensionado por las presiones en su propio partido, se ha reiterado en lo que ya comentó en la última sesión de control: las leyes previstas en el pacto de investidura tienen que estar en el Parlamento de Andalucía antes del 31 de marzo o no dará tiempo que estén aprobadas esta legislatura: "No lo decimos nosotros, sino los letrados de la cámara". Para proseguir: "Susana Díaz no podrá cumplir su palabra, que es su compromiso".

Por eso, lo mismo que ha dicho para las elecciones autonómicas, le vale para la reforma de la Ley de la RTVA (Radiotelevisión de Andalucía, con la correspondiente modificación de su consejo de administración, caducado desde hace casi un lustro y sin que represente el nuevo arco parlamentario; la del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en la misma situación desde hace un par de años; y la de la Cámara de Cuentas, con el mandato expirado de tres consejeros desde 2017.

En el caso concreto de la RTVA, Juan Marín asegura tener también una proposición de ley preparada, que presentaría igualmente si no hay movimiento de los socialistas en el plazo dado. Del resto, consciente C's de que "no se puede cumplir el 100% del pacto de investidura", mete especial prisa con otro de los compromisos, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, pendiente antes incluso de esta legislatura, pero que no ha llegado a la cámara. De hecho, todavía espera el informe del Consejo Económico y Social de Andalucía.

Es más, Susana Díaz ya no da fechas para esta norma, después de haberla anunciado para principios de 2017 y luego para finales. Como tampoco lo hace con otra de las patas del pacto de investidura: la Ley de Formación Profesional, en este caso, ya en el Parlamento de Andalucía pero todavía pendiente del debate a la totalidad. Es más, sorprende y molesta a C's que el presidente de la institución, el socialista Juan Pablo Durán, dé prioridad en la tramitación a otras normas y que luego "Susana Díaz eche la culpa a los diputados", como cuando manifestó que se frenan en la cámara "porque los diputados piden prórrogas". Fuentes de C's han precisado: "Las prórrogas las han pedido sus diputados".

Son las seis leyes en las que C's tiene especial empeño, de las 11 del pacto de investidura, que quedarían en 10 porque la Ley de Mecenazgo ha quedado descartada por la falta de un marco que había prometido el Gobierno de España. La Ley de Participación es la única ya en vigor, básicamente porque también venía del pacto de gobierno previo entre PSOE e IU. Las otras dos -Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos y Ley de Subvenciones- las ha relegado C's.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, quien ha corroborado que no hay una negociación con C's en la materia, "sino una conversación de pasillo", no ve probable que se apruebe esta legislatura ni la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, ni los cambios en la RTVA y el CAA o la Cámara de Cuentas. "El PP y el PSOE tienen intereses comunes y los van a defender. Son sus cuotas de poder y le da coba a ciudadanos", ha sentenciado.