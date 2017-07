La Junta afirma que derribarría El Algarrobico "mañana mismo" pero que deben "esperar" al Supremo

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la "intención inequívoca" de la Junta de Andalucía "es derribar" el hotel del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) y señala que "si no lo hacen todavía" es porque "están a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación que permita seguir la vía administrativa y comenzar la licitación de las obras de demolición".

Así ha respondido Fiscal en declaraciones a Europa Press ante las afirmaciones de Greenpeace en las que lamenta que la Junta "no parezca interesada en que desaparezca" el hotel y ha señalado que la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, "no tiene excusas", ya que mientras que el establecimiento de Azata del Sol "sigue en pie, se han desmantelado muchas construcciones ilegales en nuestro litoral"

De este modo, Fiscal destaca que la intención "es devolver la playa al estado que nunca debió abandonar" y reitera que "si no lo hacen aún es porque están a la espera de que el TS resuelva un recurso de casación" y "no como dicen algunos porque no tenemos voluntad". "Lo hemos demostrado a las claras y por nosotros llevaríamos a cabo la demolición o retirada mañana mismo, pero hay que hacerla con toda la seguridad jurídica y esta vendrá cuando el TS resuelva", concluye.