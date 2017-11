Tejerina asegura que han comenzado a trabajar en el trasvase de 15 hm3 pero descarta que esté para 2018

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, ha asegurado este lunes que su departamento ha comenzado los trabajos, conjuntamente con la Junta de Andalucía, del trasvase de 15 hectómetros cúbicos (hm3) desde la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, pero ha señalado que "será una tramitación larga", y que el hecho de que hayan comenzado los trabajos "no significa que esté para el año que viene ni probablemente para el siguiente". No obstante ha dejado claro que "no se termina lo que no se empieza y ya lo hemos hecho".