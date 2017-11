La Cámara de Cuentas detecta que los directivos de Sierra Nevada eludieron los recortes del resto

La Cámara de Cuentas de Andalucía sostiene que los cambios que se aprobaron a finales de 2014 en el organigrama de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, "podrían no obedecer a una mejor gestión", sino a evitar la reducción de retribuciones del personal directivo con el "consecuente menoscabo de los fondos públicos".

Lo dice en un informe conocido esta semana y que ha puesto en evidencia que durante dos años no se cumplió la nueva norma que desde 2012 reducía las retribuciones de la alta dirección, ya que no fue hasta 2014 cuando se dio la orden de adecuar la nómina de los directivos a los ajustes provocados por la crisis. De hecho, las cinco jefaturas de servicio y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas "incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias" no recogidos en los convenios colectivos aplicables.

El trabajo de fiscalización se ha centrado en las cuentas de 2015 de Cetursa y sus dependientes: las sociedades en liquidación Promonevada y Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, junto Apartahotel Trevenque. En el mismo se apunta que "no consta" el acuerdo del consejo de administración "que autorice el cambio de estructura directiva".

En paralelo, se ha detectado que la contratación de personal tras la entrada en vigor de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía "no ha ido precedida de convocatoria pública en medios oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así como, los de mérito y capacidad".

Desde Cetursa han emitido este miércoles un comunicado en el que muestran sus "discrepancias" con el informe de la Cámara de Cuentas y se refieren a la complejidad de ser la única SA dependiente de la Junta de Andalucía. En el escrito recuerdan que "hay opiniones del cumplimiento de legalidad en el informe de la Cámara de Cuentas que están pendientes" de la valoración de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Cetursa también ha defendido su forma de proceder en las contrataciones. Pese a que el número total de trabajadores en la estación de esquí ha disminuido en los últimos años de 829 a 670, afirman que la única contratación neta desde la entrada en vigor de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía ha sido de 20 trabajadores, 11 a través de Sercla en 2011 y el resto por contratos de relevo. "Desde los últimos ejercicios los procesos selectivos se vienen haciendo con todas las garantías de igualdad, transparencia e imparcialidad", recalcan.