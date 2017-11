El cine social triunfa en el Festival de Sevilla con el Giraldillo de Oro para 'A fabrica de nada'

A fabrica de nada. Así se llama la película portuguesa que se ha alzado este año con el Giraldillo de Oro del Festival de Cine de Sevilla. El jurado ( Thomas Arslan, Agathe Bonitzer, Valérie Delpierre, Fernando Franco y Paolo Moretti) ha premiado el film de Pedro Pinho por "centrarse en la compleja situación económica contemporánea con un enfoque antirretórico, poético y profundamente original. El documental, la ficción y el musical conviven brillantemente en esta atrevida y cercana película que lleva al espectador a un viaje visionario y dramáticamente realista".

El 'Giraldillo de plata', es decir, el Gran Premio del Jurado, ha ido a manos de Valeska Grisebach por Western, una película alemana, porque "a partir de una historia marginal y "local", el director crea un retrato social metafórico y tenso, que trasciende poderosamente lo real para adquirir una gran magnitud sociopolítica".

"Transnacional, transterritorial, poética y políticamente, la película explora un universo fantasioso pero histórico que nunca deja de evocar el tiempo presente". Esas han sido las razones por las que Zama, dirigida por Lucrecia Martel y producida por Pedro Almodóvar, ha merecido una mención especial del jurado.

El director de la película francesa Barbara, Mathieu Amalric, se ha llevado el galardón a mejor dirección, A Violent Life (Thierry de Peretti) lo ha hecho por mejor guión y las mejores actuaciones han recaído en Selene Caramazza ( Corazón Puro) y Pio Amato ( A ciambra). El premio a mejor fotografía ha ido a manos de Maria von Hausswolf del film danés Winter Brothers. En total, nueve mujeres han sido premiadas en esta 14ª edición del Festival de Cine de Sevilla.

Explosión de alegría de Deborah Haywood

Uno de los momentos más divertido de la lectura del palmarés ha sido cuando Deborah Haywood, la directora británica de Pin Cushion, ha recibido la noticia de que había recibido, ex aequo, el premio especial de la sección Nuevas Olas. Con un marcado acento británico, Haywood no ha parado de agradecer y gritar sorprendida: "Oh my god! No way!", arrancando los aplausos de los presentes en un premio compartido con The wild boys ( Bertrand Mandico), "por su creación de atmósferas propias y sus temáticas actuales, como la identidad de género y el acoso escolar, enfocadas a provocar una reacción en el público".

El premio principal de la sección lo ha recibido la película española Niñato de Adrián Orr "por su valentía en diluir las fronteras entre lo factual y lo ficcional, además de por su acierto en el retrato antropológico del núcleo familiar en la realida social actual". En cuanto a no ficción, el documental A distant constellation ( Shevaun Mizhari) se ha llevado el premio Nuevas Olas (No ficción) por "usar el cine como arte y como medio para contar historias universales. El director dirige su mirada a enmarcar los coloridos personajes para ofrecer finalmente una humilde, humana y profunda oda a la vida como un viento que cruza el pasado, presente y futuro".

La mejor película de Resistencias, la sección de cine español independiente respaldada por eldiario.es/andalucia, ha sido para Ternura y la tercera persona ( Pablo Llorca) "por dar un rico paisaje humano de la historia de una familia y el vecindario donde viven, y por representar de manera brillante la lucha cotidiana de personas reales con toques de humor", mientras que el gran premio público, concedido dentro de la sección EFA (European Film Awards), lo ha ganado Insyrated ( Philippe Van Leeuw).

Premio al sevillano Manuel Muñoz Rivas

El director sevillano Manuel Muñoz Rivas ha ganado el premio especial de Deluxe (valorado en hasta 6.000 euros para crear una copia digital de distribución en salas de cine, un DCP (digital cinema package)) por su obra sobre los marginales habitantes del Parque Nacional de Doñana en El mar nos mira de lejos.

Mr. Gay Siria ( Ayse Toprak) ha ganado el premio LGTBI ‘Ocaña a la libertad’ “por la valentía que demuestra su directora al narrar, con la fórmula de la no-ficción, las experiencias de un grupo de homosexuales varones que escapan de una Siria en guerra, todo ello mostrado con la esperanza de una vida mejor”.

Los premios restantes han recaído en las siguientes películas:

Premio Eurimages: The Intruder (Leonardo di Costanzo)

Mejor corto Panorama Andaluz: El mundanal ruido (David Muñoz)

Premio Especial Rosario Valpuesta: Ayer o anteayer (Hugo Sanz Rodero)

Mención especial: Diferencias (Isabel Alberro)

Premio Asecan a mejor película de la sección oficial: Tierra Firme (Carlos Marqués-Marcet)

Premio Cicae Ópera Prima: Tierra de Dios (Francis Lee)